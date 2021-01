Ekologové: Žádost o výjimku pro Počerady je v rozporu se zákonem

Praha 7. ledna (ČTK) - Žádost o výjimku ohledně emisí rtuti pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady je podle ekologů v rozporu se zákonem. Není podle nich jasné, zda by elektrárna začala v budoucnu limity plnit, provozovatel také tají část podkladů. Elektrárna patřící do skupiny Sev.en Energy by díky výjimce mohla vypouštět čtyřnásobné množství rtuti proti limitům na ochranu zdraví. Zástupci organizací Frank Bold, Hnutí Duha a Greenpeace to uvedli na dnešní tiskové konferenci. Mediální zástupce Sev.en Energy Petr Dušek ČTK sdělil, že uhelné elektrárny nyní zachraňují výrobu elektřiny v Česku a jednání aktivistů označil za neférové.

Foto: Elektrárna Počerady © (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič



Evropská směrnice zpřísňující limity začne platit letos v srpnu. Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová už v prosinci ČTK řekla, že elektrárna po modernizaci vyhoví většině nových požadavků kromě emisí rtuti. Tam by podle ní byly náklady na úpravy zařízení neúměrně vysoké proti přínosům. Proto chce výjimku, o kterou požádal už předchozí majitel elektrárny, společnost ČEZ.

S tím nesouhlasí Laura Otýpková z právnické organizace Frank Bold. "Když se podíváme na případ elektrárny Počerady, tak ta nesplňuje výjimku, že by náklady byly nepřiměřené přínosům pro životní prostředí. Protože ten emisní limit, který požaduje, je čtyřnásobný proti emisnímu limitu, který stanoví evropské právo," řekla.

Pokud by elektrárna výjimku dostala, mohla by vypouštět až 28 mikrogramů rtuti na metr krychlový. Otýpková upozornila, že metodický pokyn ministerstva životního prostředí doporučuje, aby výše výjimky pro rtuť počítala maximálně s 20 mikrogramy na metr krychlový.

"Zároveň je v rozporu s metodickým pokynem, že provozovatel odmítá říct, co s elektrárnou bude po skončení výjimky. Takže reálně hrozí, že po skončení výjimky, čtyřleté, bude žádat o další navazující výjimku," řekla Otýpková. Dodala, že provozovatel část podkladů tají s odkazem na obchodní tajemství. Podle ní se tyto poklady v jiných případech běžně poskytují.

Dušek uvedl, že v aktuálním počasí sluneční a větrné elektrárny energii téměř nevyrábějí a síť v Česku "zachraňují" uhelné elektrárny, které pokrývají přes polovinu spotřeby. "Bohužel i za této situace aktivisté protestují proti výjimce pro Počerady, tedy přechodnému ekologizačnímu programu, do nějž se po celé Evropě zapojily již desítky zdrojů. Bylo by fér, kdyby aktivisté měli odvahu svá stanoviska vysvětlit i lidem, kteří již nyní v Česku nemají peníze na zaplacení energií. Jen za obnovitelné zdroje energie přitom Češi platí každý rok dohromady desítky miliard korun," uvedl.

Ekologové kritizovali i to, že o výjimce rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje. Uvedli, že kraj loni dostal od Vršanské uhelné, nového vlastníka elektrárny, miliony korun. Právě kvůli námitce podjatosti při dnešním jednání zástupci úřadu rozhodli, že řízení přeruší. Údajnou podjatost úřadu vůči Vršanské uhelné má posoudit ministerstvo životního prostředí.

Výjimka by podle ekologů byla přijatelná, pokud by se pak elektrárna v roce 2023 uzavřela. Další elektrárny a teplárny, které si o ni požádaly, podle něj nechtějí výjimky rozsáhlé, zveřejnily své kroky k plnění limitů, nebo plánují skončit.

Elektrárna Počerady je ve skupině Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače od sklonku roku 2020. Stalo se tak o tři roky dříve proti původnímu plánu. ČEZ a Sev.en Energy loni uvedly, že prodej urychlily s ohledem na nové emisní normy Evropské unie. Změnu majitele kritizují ekologové, hlavně kvůli tomu, že Tykačova firma chce provozovat elektrárnu déle než ČEZ. Zástupci Sev.en Energy loni oznámili, že je v plánu zmodernizovat elektrárnu tak, aby fungovala i po roce 2028, kdy by měly začít platit ještě přísnější limity Evropské komise.

Organizace Arnika loni oznámila, že Počerady byly předloni po elektrárně Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy druhým nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti. Počerady jsou také s Prunéřovem a Tušimicemi ze skupiny ČEZ největším českým zdrojem skleníkových plynů. Hnutí čerpalo informace z dat Integrovaného registru znečišťování.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 1. 2021

Datum uveřejnění: 7. ledna 2021

Poslední změna: 10. ledna 2021

