Ekologové z Arniky: Obce v Česku mnohdy neví, co s odpadem

Praha 23. listopadu (ČTK) - Česká města a obce se musí připravit na blížící se zákaz skládkování, zatím se to daří jen u některých. Na jednoho člověka připadá v Česku průměrně o 100 kilogramů víc odpadu než v Rakousku nebo v Německu. Uvedli to zástupci ekologického spolku Arnika na dnešní tiskové konferenci. Představili na ní i úspěch města Úvaly, kterému se hospodaření s odpady daří.

V Česku loni lidé vyprodukovali 5,6 milionu tun komunálního odpadu. Polovinu tvořil směsný odpad. V roce 2024 začne platit zákaz skládkování tohoto odpadu, obce se na to musí postupně připravit. Podle Milana Havla, odborníka na odpadové systémy z Arniky, starostové často nevědí, jak na to. Rozdíly mezi obcemi jsou vysoké. "V českých městech a obcích je rozptyl od 100 po 350 kilogramů na osobu," řekl Havel.

Dobrým příkladem třídění a nakládání s odpadem je středočeská obec Úvaly, která ve svém kraji zvítězila v soutěži Odpadový Oskar v kategorii obcí nad 5000 obyvatel. Úvaly produkují přibližně 140 kilogramů odpadu na obyvatele ročně, což je o 100 kilogramů méně než je průměr ve Středočeském kraji.

Podle starosty Petra Boreckého vše začalo tím, že se Úvaly snažily zamezit černým skládkám. Nejprve zavedly více sběrných míst s kontejnery pro tříděný odpad, aby to nim lidé měli nanejvýš 200 až 250 metrů. Důležitým krokem bylo podle Boreckého převzetí svozu a třídění odpadu do rukou města. Zajišťují ho městské Technické služby.

Jak uvedla jejich ředitelka Pavla Slavíková, od té doby, co je tato služba příspěvkovou organizací města, provozní náklady na ni klesly zhruba na třetinu. "Je zájem, abychom odpadové hospodářství řídili efektivně, za co nejnižších nákladů," vysvětlil starosta.

Počáteční investice byla ale vysoká, vyžadovala nákup svozového auta za částku přesahující pět milionů korun. "Návratnost této investice je šest až sedm let," řekl Borecký.

Letos Úvaly rozšířily počet nádob na bioodpad ze 300 na 1800, což by mělo množství směsného odpadu ještě snížit. Prodloužili navíc období, do kdy se tento odpad sváží, až do listopadu. "Zatím se produkce bioodpadu zvýšila o 60 procent, těšíme se, jak se to projeví v celkových číslech" řekla Slavíková.

Úvaly se chystají na zavedení systému PAYT, při kterém lidé platí podle množství směsného odpadu. Tento systém doporučuje jako jednu z možností i ministerstvo životního prostředí, které připravilo návrh nového zákona o odpadech. "Není to ani tak o technologiích, ale o mentálním nastavení lidí," řekl starosta Borecký k nakládání s odpady v obcích. Mnoho starostů podle něj dělá tu chybu, že raději na odpadové hospodářství doplácí vysoké částky z obecních peněz a občané ani nevědí, kolik to je.

Podle Havla je pro snížení produkce směsného odpadu v obcích potřeba využít více cest zároveň a dobře je sladit tak, aby třídění obyvatele zatěžovalo co nejméně. Arnika proto vydala příručku, která starostům poradí, co funguje a co ne. Zájemci si ji mohou stáhnout na webu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24.11.2017

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2017

