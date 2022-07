Ekologové: Uhlí musí být jen dočasná pomoc, potřeba jsou obnovitelné zdroje

Praha 20. července (ČTK) - Uhlí musí být jen dočasnou pomocí při energetické krizi. Evropa by se měla zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů. Dnes zveřejněný návrh podle nich nedosahuje spravedlivé strategie snižování poptávky po energii, která by dostatečně podpořila přechod na energii z čistých zdrojů. Plán se zaměřuje na podporu fosilních zdrojů až příliš. V tiskových zprávách to uvedly ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace.

Země Evropské unie by měly kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezit během nadcházející topné sezony spotřebu plynu o 15 procent. Navrhla to dnes Evropská komise v rámci sady opatření, která mají členským zemím mimo jiné prostřednictvím vzájemné solidarity zajistit dostatek plynu pro domácnosti a klíčové provozy.

Podle Greenpeace se plán až příliš zaměřuje na podporu fosilních zdrojů, jako jsou ropa a uhlí a zajištění financování průmyslu, přičemž přehlíží škodlivé dopady neudržitelných zdrojů energie na klima. "Není pochyb, že Evropu čeká náročná zima. Čekali jsme, že Evropská komise představí plán spravedlivého snižování energie pro všechny. Plán, který nám byl představen, znamená spíš zelenou pro průmysl, aby se vrátil k neudržitelným zdrojům energie, jakými jsou ropa a uhlí," uvedla koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace Miriam Macurová.

Podle ní domácnosti, jejichž výdaje na energie se drasticky zvýšily, však zůstaly bez reálné podpory a bez konkrétního plánu. "Je nevyhnutelné, aby současná diverzifikace energetických zdrojů byla jenom dočasným řešením a aby se zároveň řešila současná energetická krize strategicky s důrazem na klimatické cíle – výstavbou obnovitelných zdrojů energie, zamezením plýtváni energiemi a energetickými úsporami," dodala.

Hnutí DUHA nerozporuje nutnost zajistit vyšší výrobu z uhelných zdrojů a udržení výroby jaderných reaktorů. Při využívání uhlí bez dodržování emisních limitů však musí české právní předpisy zajistit, že úlevy nebudou zneužívány pro zvyšování znečištění ze zdrojů, které jsou schopné limity dodržovat. Stejně tak musí být tento bezprecedentní krok zpět v ochraně zdraví dočasný a časově omezený na jednu až dvě sezony a navázán na vyhlášení nouzového stavu.

"Jsme ve válce a příprava na letošní zimu vyžaduje také využití jaderných a uhelných kapacit. Stát musí zajistit, že při spalování uhlí nebudou zbytečně překračovány normy pro ochranu zdraví lidí a bude se tak dít jen za nouzového stavu a maximálně jednu až dvě sezony. Hlavním tahounem zvýšeného využívání uhlí je už nyní trh. Vláda se naopak musí soustředit na rychlé krizové úspory energie, omezování spotřeby či odsunutí výroby," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Strategickými zbraněmi v energetické válce i zajištění sociálně únosných nákladů na energetické potřeby jsou podle něj obnovitelné zdroje, komunitní energetika a energetická efektivita. "Musíme je nasadit rychle a masivně," dodal. Podle Hnutí Duha se zároveň česká vláda musí soustředit zejména na maximální úspory energie a rychlý a masivní rozvoj obnovitelných zdrojů.

