Ekologové: Podpora lepšího ovzduší má ve Sněmovně 122 hlasů

Praha 20. listopadu (ČTK) - Většina současných poslanců zastupuje strany, které podle svých programů chtějí zlepšit ovzduší. Tvrdí to v dnešní tiskové zprávě ekologické organizace Hnutí Duha a Zelený kruh, které analyzovaly volební programy a výsledky voleb. Podle ekologů to může být dobrá zpráva pro životní prostředí, záleží ale na tom, co se stranám z jejich programů podaří prosadit.

S konkrétními řešeními, jak snížit znečištění ovzduší, šly do voleb čtyři ze stran, které se dostaly do Sněmovny, a to ANO, Piráti, ČSSD a TOP 09. Získaly celkem 122 poslaneckých mandátů, uvedly Hnutí Duha a Zelený kruh. "Všechny chtějí pokračovat ve výměně uhelných kotlů a chtějí útlum uhelných elektráren," upozornili ekologové na shodu v programech těchto stran. Dobře hodnotí také to, že 107 mandátů získaly strany, které "explicitně požadují zachování limitů těžby hnědého uhlí".

Dalším politickým tématem, které ekologové dlouhodobě sledují, je podpora obnovitelných zdrojů energie. Strany s konkrétními návrhy pro rozvoj čisté energie podle nich získaly 85 mandátů, strany, které jsou "obecně pro" mají 84 mandátů. Pro větší výrobu jaderné energie, kterou ekologové chápou jako problematickou a drahou, se v programech vyslovily dvě strany, které uspěly ve volbách. Jsou jimi ODS a KSČM, které získaly celkem 40 mandátů.

"Megalomanský projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe může jménem voličů prosazovat jen KSČM (15 mandátů), ostatním (kromě TOP 09, která je explicitně proti) nestál mrtvý záměr ani za odmítnutí a v programech s ním vůbec nepočítají," uvádějí dále ekologové.

V záležitostech, které souvisejí s životním prostředím, by ekologové uvítali více podpory pro lepší hospodaření s odpady. Zvyšování recyklace podporují podle nich jen Piráti, TOP 09 a komunisté, celkem mají 44 křesel.

Ekologové v analýze zhodnotili celkem 16 témat, které souvisí s životním prostředím a kterým se alespoň některé strany věnovaly ve svých programech. Jak uvedli, jejich analýza neznamená předpověď pro to, co politici prosadí, může ale poukázat na "legitimní očekávání" voličů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.11.2017

Datum uveřejnění: 20. listopadu 2017

Poslední změna: 22. listopadu 2017

