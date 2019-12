Ekologové: Neutrální bilance emisí CO2 do 2050 lze dosáhnout

Praha 28. listopadu (ČTK) - Podle takzvané Klimatické koalice, jež sdružuje ekologické organizace, je dosažení neutrální bilance emisí skleníkových plynů do roku 2050 v Evropské unii možné. Reagovala tak na dnes zveřejněnou strategii Evropské komise, jež ale není legislativním návrhem a nemění klimatické cíle do roku 2030. Jako neutrální se označuje stav, při němž množství oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší člověkem nepřevyšuje množství, které z atmosféry sám odčerpá, nebo které z ní zmizí přírodními procesy.

Docílit by toho bylo možné odstraněním stovek miliard tun oxidu uhličitého z atmosféry například pomocí opětovného zalesňování. Evropská komise dlouhodobou strategickou vizi zveřejnila krátce před klimatickou konferencí OSN v polských Katovicích, jež začne v neděli.

ČR podle ekologů patří ke státům s velkou závislostí na fosilních palivech a s jednou z největších zátěží skleníkovými plyny na osobu a rok v Evropské unii. V ČR to je přes 12 tun, průměr v EU činí přes sedm tun.

Klimatická koalice, jejímiž členy jsou například Hnutí Duha, Greenpeace ČR, Glopolis nebo Centrum pro dopravu a energetiku, navrhla opatření, jež by přispěla k zlepšení situace v Česku. Patří mezi ně zastavení výjimek z evropských limitů pro znečištění ovzduší, rychlé uzavření zastaralých elektráren, úprava novely zákona o podporovaných zdrojích energie, nerozšiřování těžby na velkolomu Bílina nebo podpora rozvoje udržitelných forem dopravy.

"Razantní snížení emisí skleníkových plynů je nutné, abychom zabránili nezvladatelnému růstu globální teploty. Díky inovacím a domácím investicím místo dovozu fosilních paliv taková snaha také pomůže i ekonomice a samozřejmě vyčištění ovzduší. Jde o to, jestli Česká republika zůstane stát stranou, nebo začne využívat svoje enormní možnosti, srazí vývoz uhelné elektřiny a rozhýbe stagnující rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů, ať už jde o domácí kotle na peletky či třeba obecní větrné elektrárny," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Hnutí již dříve doporučilo zvýšení energetické daně z uhlí nebo pokračování kotlíkových dotací, z jejichž třetí výzvy by ale podle ekologů i plynařů měly být vyňaty kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zároveň hnutí požadovalo zpřístupnění dotací nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvedlo, že jim v Moravskoslezském kraji nabídne bezúročné půjčky na část kotle, již platí sami. Pokud by se projekt osvědčil, mohl by se rozšířit do dalších krajů. Ministr Richard Brabec (ANO) také zhruba před třemi týdny připustil možné vyřazení kotlů umožňujících spalování uhlí z těchto dotací.

Podle ekologů je také na základě dlouhodobé evropské strategie nutné aktualizovat národní Politiku ochrany klimatu a Státní energetickou koncepci. Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP Pavel Zámyslický minulý týden na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí pravidelnou aktualizaci Politiky ochrany klimatu připustil.

Evropskou komisi k vytvoření strategického dokumentu vyzvaly členské země unie letos v březnu. Materiál se týká skoro všech oblastí, kterými se EU zabývá, a je v souladu s cíli, které na sebe unie vzala v souvislosti s klimatickou dohodou z Paříže. Zásadním bodem je udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

