Ekologové: Ministři snižují klimatické cíle, což škodí nejen ekonomice

Praha 22. srpna (ČTK) - Ekologové upozornili na to, že ministři snižují klimatické cíle, což podle ochránců přírody škodí nejen ekonomice, ale i životnímu prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí podle ekologů v tichosti upravily návrhy Státní energetické koncepce ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR. Ekologické organizace o tom dnes informovaly v tiskové zprávě. Důvody podle nich úřady nesdělily. Ministerstvo průmyslu ČTK sdělilo, že udělalo drobné formulační úpravy, jejichž účelem je zajistit konzistenci všech dokumentů. Vyjádření ministerstva životního prostředí ČTK zjišťuje.

Nové dokumenty obsahují podle ekologů nižší cíle pro snižování emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu pro roky 2030 a 2050. Poukázali na to, že na jednání vlády 17. července byl dokument Politiky ochrany klimatu v ČR (POK) s cílem snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 59 procent oproti roku 1990, ale vláda tehdy projednání odložila. V nově upraveném dokumentu ve vládním systému eKlep je nyní uveden cíl 55 procent. Přitom dosažitelné snížení v ČR je podle odborného modelování, které je podkladem pro strategie, až 68 procent, uvedli ekologové v tiskové zprávě. Mezi organizacemi, které ji zaslaly, jsou Hnutí Duha, Centrum pro dopravu a energetiku, Calla, Greenpeace a Zelený kruh.



Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po jednání vlády 17. července řekl, že nesouhlasí s klimatickými dokumenty Politika ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán. Uvedl, že jsou příliš nákladné a měly by se upravit. Někteří analytici dříve sdělili, že dokumenty mohou vést ke zdražování energií a paliv.



Mluvčí ministerstva průmyslu (MPO) Marek Vošahlík uvedl, úřad klimatické cíle nepřehodnocuje. "Česká republika je vázána klimatickými cíli stanovenými evropskou legislativou dosáhnout klimatické neutrality na úrovni EU do roku 2050 a do roku 2030 snížit emise o 55 procent oproti roku 1990," uvedl.



Organizace také poukázaly na to, že původně měla vláda pro rok 2050 stanovit cíl dosažení klimatické neutrality, ale nyní k ní má pouze směřovat. Uvedly rovněž, že tyto změny v dokumentech udělala ministerstva bez udání důvodů a bez širší diskuze. Ekologové to považují za špatný krok, který bude na úkor ochrany životního prostředí i modernizace ekonomiky.



Organizace také již v minulosti ze stejného důvodu kritizovaly podle nich nízký cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů. "Ani před snížením emisních cílů nešlo vládní klimatické a energetické strategie označit za český Green Deal. Od začátku nedostatečně využívají potenciál výroby elektřiny z čistých obnovitelných zdrojů a ignorují doporučení Evropské komise na jeho zvýšení," řekl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí Duha.



Podle Vošahlíka je podstatou strategických dokumentů předkládaných ministerstvem zmapovat cíle a opatření, ke kterým se Česko zavázalo. "Analyzujeme v nich tedy, jaký dopad bude mít jejich naplňování z hlediska rozvoje naší energetiky, plnění klimatických závazků, zajištění bezpečnosti dodávek, ale také makroekonomického vývoje České republiky a dopadů na spotřebitele," sdělil.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 8. 2024

