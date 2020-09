Ekologové mají navržený emisní závazek za nízký, ale přijatelný

Praha 16. září (ČTK) - Klimatická koalice považuje cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990 za nízký, ale přijatelný. Ideální by podle ní bylo navýšení na 65 procent. Platforma to sdělila v dnešní tiskové zprávě. O tom, že by Evropská unie měla do deseti let snížit emise oxidu uhličitého (CO 2 ) o 55 procent, dnes ve svém poselství o stavu unie hovořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent.

Von der Leyenová podle ekologů podpořila méně ambiciózní plán, než minulý týden navrhoval výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, který podpořil snížení emisí o 60 procent. V říjnu by o věci měla rozhodovat Evropská rada. Klimatická koalice míní, že 55procentní cíl je tím nejnižším možným, který umožňuje dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v květnu uvedl, že Česká republika by měla zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent proti roku 1990. Snažit se o 55 procent by podle něj bylo komplikované.

"Očekáváme, že česká vláda se bude snažit klimatické ambice Evropské unie blokovat. Takový postoj považujeme za velmi nebezpečný a nezodpovědný nejen vůči životnímu prostředí, ale také vůči budoucím ekonomickým perspektivám obyvatel Česka i obyvatel celé Evropské unie, která je odhodlána oživování ekonomiky poškozené pandemií spojit právě s vyššími klimatickými ambicemi a rychlým přechodem na klimatickou neutralitu. Naše stanovisko je výzvou pro českou vládu, aby svým odmítavým postojem k rychlejšímu snižování emisí přestala stát v cestě snahám o udržitelnou budoucnost a evropskou prosperitu," uvedla Michaela Pixová z koalice.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha je cíl 55 procent krok správným směrem. "Každopádně zvýšený cíl - ať už 55, nebo 65 procent - znamená, že se budeme muset rozloučit se spalováním uhlí o dost dříve, než nyní stát plánuje. Zároveň budeme muset daleko rychleji rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů. Máme v tomto vlastně obrovskou výhodu proti většině jiných států EU. Útlum uhlí přináší velké snížení emisí a potenciál obnovitelných zdrojů je téměř nevyužit. Například volné střechy rodinných domů, škol, radnic či nemocnic nebo vhodné pozemky na větrných místech se tak stávají významnou příležitostí pro domácnosti, obce, zemědělce i firmy," napsal ČTK.

Podle Jana Freidingera z Greenpeace ČR von der Leyenová i komise ví, že cíl 55 procent nestačí, aby se svět vyhnul nejděsivějším dopadům změn klimatu. "Navíc komise počítá s tím, že nedojde k tak velkému snížení emisí v těch nejvíce špinavých odvětvích, jako je energetika a doprava, kde budou kompenzovány tzv. ofsety - tedy ukládání uhlíku ve stromech či půdě," uvedl.

Klimatická koalice sdružuje české nestátní neziskové organizace, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Patří do ní například Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha, Greenpeace ČR nebo Člověk v tísni.

