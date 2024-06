Ekologové: Lidé chtějí ambicióznější klimaticko-energetickou strategii Česka

Praha 25. června (ČTK) - Většina lidí chce ambicióznější klimaticko-energetickou strategii pro Česko, vyplývá z výsledků veřejné konzultace vládního dokumentu. Dotázaní podle výsledků míní, že strategii chybí podrobné plány odklonu od uhlí, snižování dotací do fosilního průmyslu, adaptace krajiny na změnu klimatu a také pro zlepšení situace v energetické chudobě. Na výsledky veřejné konzultace dnes poukázaly čtyři ekologické organizace v tiskové zprávě.

Konzultace k Vnitrostátnímu plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) se uskutečnila od letošního 9. ledna do 29. února, zúčastnilo se jí 1092 subjektů, z toho až 1069 lidí. Ministerstvo průmyslu a obchodu minulý týden zveřejnilo výsledky její druhé části. Tiskovou zprávu společně napsaly Greenpeace ČR, Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Calla.



V odpovědích je podle organizací shoda na přeceňování podpory jaderné energie. Naopak cíl pro obnovitelné zdroje energie (OZE) pro rok 2030 podle odpovědí podceňuje možnosti Česka a měl by se zvýšit z 30 procent minimálně na 33 procent konečné spotřeby energie, uvádí tisková zpráva.



"Výsledky veřejné konzultace Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu jasně ukazují, že lidé chtějí jasný plán odklonu od uhlí a navýšení cíle pro obnovitelné zdroje energie na minimálně 33 procent. Tento cíl pro OZE doporučila i Evropská komise, proto by měl být reflektován také při výběru ambicióznějšího scénáře, pro finální podobu NKEP, " uvedla Miriam Macurová z Greenpeace ČR. Ve vyhodnocení konzultace podle ní stále chybí informace o tom, jak budou náměty veřejnosti zapracovány do finální podoby strategie.



Výsledky stát zveřejnil týden před oficiálním termínem pro odevzdání finální podoby NKEP Evropské komisi, který je 30. června. Ekologové upozorňují na to, že stále není jasné, jaký scénář bude v konečné podobě dokumentu použitý. Podle nich by Česko mělo využít možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů. Energetický scénář, zvolený pro první návrh Národního klimaticko-energetického plánu, nevyužívá podle ekologických organizací naplno potenciálu obnovitelných zdrojů do roku 2030. Apelují, aby ve finální verzi NKEP a také ve Státní energetické koncepci a Politice ochrany klimatu byl stanovený cíl pro obnovitelné zdroje na úrovni minimálně 33 procent.



Loňský návrh NKEP počítal s tím, že růst podílu obnovitelných zdrojů by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. Plán také potvrdil odklon ČR od spalování uhlí do roku 2033. Hlavním strategickým dokumentem pro další pokračování dekarbonizace v ČR bude Národní energeticko-klimatický plán. Dokument má definovat cestu Česka k dekarbonizované a moderní energetice.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 6. 2024

