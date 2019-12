Ekologové: Komise by měla mít jasný návrh snižování těžby uhlí

Praha 6. května (ČTK) - Cílem takzvané uhelné komise by měl být jasný návrh postupu a harmonogramu snižování spotřeby uhlí a úplné ukončení jeho těžby a spalování. Jádro jako náhrada za uhlí ale není řešení. V tiskové zprávě to dnes společně uvedly ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace, Zelený kruh a Calla - sdružení pro záchranu prostředí. Komise by podle nich měla mít vyvážené zastoupení členů ze zájmových i odborných skupin. O založení takzvané uhelné komise, která by se měla stát poradním orgánem vlády, bude dnes jednat ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

"Je nejvyšší čas na intenzivní diskusi o zajištění úplného konce uhlí v Česku. Ukončit těžbu a spalování uhlí prostě musíme, kvůli zdraví lidí i změně klimatu," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželuh. Česko je podle něj silnou průmyslovou zemí, která je schopna vyrábět obnovitelné zdroje energie a vyvíjet chytré inovace v palivech.

Podle ekologů není vhodné nahradit za uhlí a jadernou energií. "Uhelná komise nebude mít smysl, pokud by měla nahradit jednu problémovou technologii jinou neméně problémovou, tedy posilování podílu jaderných elektráren," řekl předseda Sdružení pro záchranu prostředí Calla Edvard Sequens.

V uhelné komisi by podle ekologů mělo být vyvážené zastoupení zájmových i odborných skupin a rozhodovat by měla konsenzuálně. Splnit zadání by měla být komise schopná do jednoho roku a zodpovídat se vládě. Dále by podle ekologů měla být práce komise transparentní a měly by informovat veřejnost o výsledcích svých jednání a o podkladech, se kterými pracuje.

Brabec v dubnu informoval o cíli založit takzvanou uhelnou komisi po vzoru Německa do půl roku. Debatovat by měla o možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie a jádro. Mezi členy by podle Brabce měli patřit odborníci, vědci, manažeři, politici a nevládní organizace.

Uhelná komise v Německu se na konci ledna usnesla, že země přestane používat energii z uhlí nejpozději do konce roku 2038. V případě souhlasu všech stran bude možné termín předsunout už na rok 2035. Počítá také s tím, že regiony, na které bude mít ústup od uhelné energie největší dopad, v příštích dvaceti letech dostanou přes bilion korun ve formě strukturální pomoci. Uhelná komise o konci uhelné energie v Německu nerozhoduje sama, primární zodpovědnost má vláda a parlament, její doporučení je ale považováno za klíčové.

