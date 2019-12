Ekologové: Havlíček by měl pokročit v proměně české energetiky

Praha 10. dubna (ČTK) - Karel Havlíček by měl jako nový ministr průmyslu podle ekologů pokročit v proměně české energetiky. Organizace Greenpeace výměnu za Martu Novákovou (za ANO) vítá. Dosavadního předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a místopředsedu vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace do čela resortu dnes navrhl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nový ministr průmyslu by měl rozběhnout nutnou změnu české energetiky. Právě prostředí, z něhož pochází - malé a střední firmy - může být páteří moderní čisté energetiky, kde energii vyrábí z nemalé části právě menší firmy, obce a družstva i jednotlivé domácnosti z místních obnovitelnýchzdrojů," napsal ČTK Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Podle něj je nutné stanovit ambiciózní cíl pro obnovitelné zdroje.

Vstřícnější postoj k moderním technologiím a obnovitelným zdrojům energie v majetku lidí, obcí a firem a k rekonstrukci uhelných regionů za pomoci malých místních podniků a živnostníků by mohl Havlíček mít podle Jana Rovenského z Greenpeace.

Nástupce Novákové bude čelit tlaku na to, aby nenavrhl růst těžebních poplatků, míní Koželouh. "Ukáže se, jestli pracuje v zájmu občanů a státu a tlaku těžařů odolá. Také čelit tlaku na přípravu krajně rizikového projektu nových reaktorů nebude vůbec lehké," doplnil. Podle Havlíčka je nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky. Počítat je ale nutné i s dalšími zdroji, jako s plynem a právě s obnovitelnými zdroji, řekl dnes novinářům.

"Předpokládám, že stejně jako pro ostatní sektory českého hospodářství prosazuje Karel Havlíček orientaci na inovace a moderní technologie, bude to v energetice obdobné. To znamená posílení investic do zvyšování energetické efektivity, kde potřebujeme snižovat náskok, který před námi mají ostatní vyspělé státy. Na vládní impulz čekají moderní technologie využívající obnovitelné zdroje, akumulaci energie, probudit se musíme v digitalizaci elektroenergetických sítí," napsal ČTK Edvard Sequens ze sdružení Calla.

"Nečekal bych naopak od něj, že by, až se s problematikou více seznámí, skutečně podporoval technologie pocházející z minulého století, jako jsou velké jaderné reaktory, podvazující svou náročností potřebnou modernizaci energetiky," dodal.

"Jsme rádi, že dochází k personální výměně na ministerstvu průmyslu a obchodu, protože končící ministryně Marta Nováková kopala za velké firmy a uhlobarony," uvedl pro ČTK Rovenský. Organizace doufá v to, že nový ministr nebude "další loutkou energetických monopolů".

Kandidát na ministra Havlíček považuje za své hlavní priority podporu podnikání nebo dokončení restrukturalizace státních agentur. Počítá s tím, že kvůli ministerskému postu skončí jako předseda představenstva asociace podniků.

