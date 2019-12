Ekologové chtějí variantu energetické koncepce bez jádra

Praha 22. listopadu (ČTK) - Ekologové chtějí po vládě, aby připravila alternativní variantu Státní energetické koncepce (SEK), která by nepočítala s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Hnutí Duha. Koncepce se má podle zákona vyhodnocovat nejméně jednou za pět let a na základě toho může být aktualizována, reagovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle nejreálnějšího scénáře koncepce, kterou kabinet schválil loni, má od druhé poloviny 20. let tohoto století jaderná energie předehnat uhlí a tvořit největší část elektřiny vyrobené v ČR. V polovině 21. století pak mají jaderné zdroje zajišťovat polovinu elektřiny vyrobené v Česku. Ekologové dnes proti tomu uvedli, že jaderná energetika není tak ekonomicky výhodná, jak koncepce přepokládá. Energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký řekl, že všechny aktuálně rozestavěné evropské jaderné elektrárny spojuje to, že během plánování a výstavby několikanásobně vzrostla jejich cena.

Nová varianta SEK by podle ekologů měla klást důraz na obnovitelné zdroje. Především pak na malé fotovoltaické elektrárny a takzvané komunitní větrné elektrárny, které by vlastnily obce společně s občany a farmáři. Vláda by také měla zpracovat podrobnou analýzu rizik, která plynou z navýšení nákladů nových jaderných bloků proti ekonomickým odhadům uvedených v podkladech k v tuzemsku schváleným plánům a koncepcím, dodali.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připustilo, že dostupnost technologií a jejich ceny se mění, což se může promítnout do případné aktualizace koncepce. "S ohledem na náklady na výstavbu jaderné elektrárny má MPO k dispozici přesné informace od oslovených dodavatelů, které zohledňují specifika České republiky. Na jejich základě je možné připravit relevantní materiály pro rozhodnutí vlády," uvedl mluvčí ministerstva František Kotrba.

Bezjaderná varianta SEK je nyní politicky neprůchodná, míní analytik společnosti Ena Jiří Gavor. "Posun termínu výstavby nových jaderných bloků byl ale dobrým rozhodnutím, které umožní reagovat na vývoj na energetickém trhu. Současné trendy novým jaderným blokům nepřejí, a pokud se stát přesto rozhodne pro výstavbu, musí se smířit s rizikem finanční ztráty," řekl ČTK.

Vláda loni v návaznosti na energetickou koncepci schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Počítá se stavbou jednoho jaderného bloku v Jaderné elektrárně Dukovany a jednoho bloku v Jaderné elektrárně Temelín s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. MPO již dříve uvedlo, že čeká, že vláda rozhodne o modelu dostavby nového jaderného zdroje v první polovině příštího roku. Jako první by měla začít stavba v Dukovanech.

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se zajímá šest společností a projektů. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, americko-japonskou Westinghouse Electric Company, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.11.2016

Datum uveřejnění: 22. listopadu 2016

Poslední změna: 28. listopadu 2016

