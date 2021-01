Ekologického oskara letos získal Hostětín ze Zlínského kraje

Praha 24. října (ČTK) - Ekologického oskara letos získala obec Hostětín ze Zlínského kraje. Porota ocenila to, že dlouhodobě klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí. Obec aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin. Výsledky soutěže Energy Globe ČR dnes v České televizi oznámili její organizátoři.

"Udržitelnost a ekologie se stává důležitým tématem stále pro více lidí. Klimatická změna má setrvačnost. To, co změníme teď, se projeví až zhruba za dvacet let. Proto vítám jakékoli chytré ekologické projekty a inovace, s nimiž můžeme začít ihned. Protože i malé projekty nebo jednotlivci můžou dokázat velké věci," říká Martin Záklasník, generální ředitel E.ON v ČR, která soutěž organizuje.

Do letošního ročníku ekologické soutěže se přihlásilo 302 projektů, meziročně o 29 více. Soutěžilo se v šesti kategoriích - Obec, Firma, Produkt, Vzdělávání, Stavba a Čistý vzduch. O absolutním vítězi i vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala v on-line hlasování veřejnost. Hostětín získal ocenění v kategorii Obec. Podle organizátorů zde už řadu let úspěšně funguje mnoho ekologických projektů. Obec využívá šetrné veřejné osvětlení s moderními lampami, které omezují produkci škodlivého světelného smogu. Fungují zde tři fotovoltaické elektrárny na střeše moštárny a několika rodinných domech. Součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku a o čištění odpadních vod se stará kořenová čistička.

V kategorii Firma zvítězila společnost Sonnentor, která podle organizátorů patří k průkopníkům nejen ve výrobě koření a bylinných čajů, ale také v oblasti trvale udržitelného podnikání. Sonnentor odebírá zelenou energii, provozuje solární elektrárnu a používá elektromobily a vozy na CNG.

V kategorii Produkt získal nejvíce hlasů projekt Opravárna. "Jde o momentálně největší opravárenskou síť v České republice, která sdružuje 1630 opravářů a servisů. Svou činností Opravárna přispívá k naplnění cílů evropského programu Green Deal, který by měl zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodářství," uvedli organizátoři.

Vítězem kategorie Stavba se stala klinika budoucnosti Fakultní nemocnice Olomouc. "Díky jejímu konstrukčnímu řešení je možné měnit vnitřní uspořádání kliniky podle aktuální potřeby a vývoje ve zdravotnictví. Jedná se o ukázku, jak skloubit potřeby náročného provozu se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí," uvedla E.ON.

Projekt Online kurz Klimatická změna získal ocenění v kategorii Vzdělávání. Podle organizátorů jde o první on-line kurz z dílny Člověka v tísni určený nejen pedagogům a studentům, ale všem zájemcům o životní prostředí.

Letos byla vypsána i speciální kategorie Čistý vzduch. V této nové kategorii získal nejvíce hlasů projekt Podpora zelených střech v Brně. Brno, jako jediné město v Česku, spustilo dotační program, který pomáhá realizovat soukromým stavebníkům zelené střechy na jejich domech, uvedli organizátoři.

Ekologický oskar byl letos v Česku vyhlášen podvanácté. Cílem je vyznamenat energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. V minulosti cenu vyhrál například dům vytápěný peckami ze švestek nebo vinařský hotel, který při provozu využívá přebytků tepla, odpadní vody a skleníkové plyny. Loni zvítězila aplikace Nesnězeno.cz zachraňující zbylé jídlo z českých restaurací. Pomocí mobilní aplikace mohou lidé koupit neprodané jídlo, které by jinak skončilo v odpadkových koších.

