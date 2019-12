Ekologického oskara letos získal dům ze slámy v Dobřejovicích

Praha 27. října (ČTK) - Ekologického oskara letos získal vlastnoručně postavený pasivní dům ze slámy v Dobřejovicích u Prahy. Stavba využívá dešťovou vodu, fotovoltaiku a vytápění dřevem, obyvatelé slaměného domu tak ročně ušetří až 40 procent pitné vody. Výsledky soutěže Energy Globe ČR dnes oznámili její organizátoři.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 220 firem, obcí, škol, staveb a jednotlivců. V pěti soutěžních kategoriích - Kutil, Obec, Firma, Mládež a Stavba - proti sobě stály vždy dva nominované projekty. "O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala široká veřejnost prostřednictvím online hlasování. Celkem poslali lidé projektům 21.000 hlasů," uvedla Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON, která soutěž organizuje.

Vítězný pasivní dům ze slámy zvítězil také v kategorii Stavba. Jeho autor Jan Chvátal budoval svůj rodinný dům zcela sám tři roky. Stavba je postavena ze slámy, hlíny a dřeva. Tepelnou izolaci zajišťují slaměné balíky, které jsou zvenku pokryté vápennou omítkou. Dešťovou vodu ze střechy využívá rodina pro splachování na toaletách, zalévání zahrady a pro jezírko.

"Do soutěže jsme šli s manželkou bez jakýchkoli očekávání. Vítězství vnímám jako projevení zájmu o to, co jsem udělal, a jako jistý druh ocenění. Chci dál pokračovat v osvětě ohledně stavění z přírodních materiálů, pasivních domů a stavby svépomocí," uvedl Chvátal.

Oceněny rovněž byly nejlepší projekty ostatních soutěžních kategorií. V kategorii Kutil zvítězila naklápěcí tříkolka s výkonným elektromotorem TiltingVehicle. Za kategorii Obec se na první místo dostaly středočeské Jesenice, které přišly s projektem inteligentního veřejného osvětlení. Ve městě byla nainstalována část veřejného osvětlení se speciálním filtrem modrého světla, regulací a koridorovým svícením.

Vítězem v kategorii Firma je systém přepravy a prodeje potravin bez obalů od společnosti MIWA (Minimum Waste). Společnost se inspirovala konceptem bezobalového nakupování. Její projekt začleňuje do procesu také výrobce a distributory. Využívá opakovaně použitelné kapsle na přepravu zboží od výrobce na prodejnu a minimalizuje tak použití jednorázových obalů.

V kategorii Mládež pak zvítězilo Ekologické vzdělávání pro nejmenší. Mateřská škola Mateřídouška ve Frýdku-Místku již několik let aktivně vychovává své děti k ekologickému cítění. Učitelé organizují aktivity jako třídění odpadu, sbírání víček od PET lahví pro další zpracování nebo sběr kaštanů pro lesní zvěř. Děti se učí pěstovat rostliny, pečovat o zvířata v koutku živé přírody a zapojují do svých činností rovněž rodiče.

Ekologický oskar byl letos v Česku vyhlášen podesáté. Cílem je vyznamenat energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. V minulosti cenu vyhrál například dům vytápěný peckami ze švestek nebo vinařský hotel, který při provozu využívá přebytků tepla, odpadní vody a skleníkové plyny. Loni zvítězil chytrý dům s květinovou mokřadní střechou, postavený v činžovním vnitrobloku v centru Prahy.

