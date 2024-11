EK zahájila řízení vůči ČR a dalším za chybějící energeticko-klimatický plán

Brusel 14. listopadu (zpravodajka ČTK) - Česká republika je jednou ze 13 zemí, kterým Evropská komise vytýká, že stále ještě do Bruselu neposlaly finální verzi svého národního energeticko-klimatického plánu. Komise proto s Prahou zahájila řízení pro porušení unijního práva (takzvaný infringement), stojí v prohlášení unijní exekutivy. Jeho první fází je zaslání dopisu s příslušným upozorněním. Energeticko-klimatické plány mají komisi informovat zejména o tom, jakým způsobem hodlají jednotlivé státy přispět k cílům unie v oblasti obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů.

Foto: dimitrisvetsikas1969@Pixabay.com



"Evropská komise se rozhodla začít řízení o nesplnění povinnosti zasláním formální výzvy Belgii, Bulharsku, Česku, Estonsku, Řecku, Chorvatsku, Kypru, Maltě, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a Slovensku za to, že nepředložily své konečné aktualizované Národní energetické a klimatické plány," uvedla komise. Členské státy měly tyto plány poslat do 30. června letošního roku, komise jich ale zatím obdržela pouze 14. Třináct zemí včetně Česka má nyní dva měsíce na to, aby EK odpověděly.



Řízení pro porušení práva, tzv. infringement, má několik fází. Evropská komise nejprve členskému státu nejprve pošle upozornění na porušení práva a posléze ještě své odůvodněné stanovisko. Teprve pokud členská země ani poté nedostatky odpovídajícím způsobem nenapraví, se komise může rozhodnout kvůli věci obrátit na unijní soud.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 11. 2024

