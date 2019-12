EK schválila kogenerace spuštěné v ČR mezi roky 2016 a 2020

Brusel/Praha 7. března (zpravodaj ČTK) - Evropská komise schválila český režim podpory pro zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) uvedených do provozu v období od ledna 2016 do prosince 2020. Celkový rozpočet podpory takzvaných kogenerací činí přes 11,3 miliardy Kč (420 milionů eur). Komise to dnes uvedla v tiskové zprávě s tím, že opatření je v souladu s unijními energetickými a klimatickými cíli a nenarušuje hospodářskou soutěž.

Takzvaná notifikace z Bruselu stále chybí zdrojům KVET uvedeným v Česku do provozu mezi roky 2013 až 2015. Už na konci loňského roku naopak vypsal český Energetický regulační úřad (ERÚ) podporu pro letošní rok zdrojům KVET spuštěným do konce roku 2012. Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková tehdy uvedla, že jde až o 95 procent zdrojů KVET v České republice. Podle ní bylo dohodnuto, že u těchto zdrojů Česko nebude komisi o notifikaci žádat. Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) činila například předloni podpora KVET v Česku asi 1,9 miliardy Kč.

Dnes potvrzenou podporu oznámilo Česko do Bruselu v listopadu loňského roku. Provozovatelé zařízení KVET v jejím rámci obdrží fixní příplatek k tržní ceně elektřiny. Jeho výše se každoročně mění ve vztahu k hlavním nákladovým položkám tak, aby se náklady státu udržely na minimu. Celkový rozpočet přes 11,3 miliardy korun je financován jednak z příplatku vybíraného od spotřebitelů elektřiny, jednak z příspěvků ze státního rozpočtu.

"Vysoce účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla napomáhá zvyšovat energetickou účinnost, snižovat emise CO2 a vede k vyšší úrovni ochrany životního prostředí," poznamenala dnes Evropská komise. Podpořit výrobu elektřiny z kogeneračních zařízení umožňují členským zemím za určitých podmínek pokyny komise z roku 2014. Unijní exekutiva nedávno přijala řadu dalších režimů české podpory v energetické oblasti, které jsou zaměřeny na vyšší ochranu životního prostředí. Šlo o podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů, podpory pro vodní elektrárny či malé bioplynové stanice.

