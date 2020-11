EK chce výrazně posílit výrobu energie u mořského pobřeží

Brusel 19. listopadu (zpravodaj ČTK) - Evropská unie ve snaze více využívat obnovitelné zdroje by měla v tomto desetiletí výrazně zvýšit množství energie vyráběné v pobřežních vodách. Počítá s tím plán, který dnes zveřejnila Evropská komise (EK). Členské státy Evropské unie by podle něj měly více využít potenciál všech evropských moří k výrobě energie z větru, slunce či vln. Jen objem pobřežní větrné energie by měl do roku 2030 vzrůst na pětinásobek současné hodnoty, do poloviny století by měl být 25krát vyšší než dnes.

Foto: Detmold@Pixabay.com



Plán není pro členské státy závazný, ale může ovlivnit budoucí podporu investic do energetické sítě.

"Evropa už dnes velmi úspěšně vyrábí u pobřeží energii z obnovitelných zdrojů. Chceme, aby z toho byla ještě větší příležitost pro čistou energii, kvalitní pracovní příležitosti, udržitelný růst a mezinárodní konkurenceschopnost," prohlásil dnes místopředseda unijní exekutivy Frans Timmermans. Ten je odpovědný právě za přechod ke klimaticky šetrnému hospodářství.

Podle plánu komise by jen kapacita zařízení vyrábějících energii z větru měla z dnešních 12 gigawattů (GW) vzrůst do konce desetiletí na 60, v polovině století pak dosáhnout 300 GW. Státy by do té doby měly rovněž vyrábět ze slunce, mořského příboje či jiných mořských zdrojů dalších 40 GW energie.

Potenciál k výrobě větrné energie nabízejí podle komise všechna evropská moře, od Severního a Baltského přes Středozemní až po Černé.

Brusel odhaduje, že ke zprovoznění všech pobřežních zařízení na výrobu plánovaného objemu energie bude potřeba investic v objemu 800 miliard eur (přes 21 bilionů Kč). Komise proto hodlá státům a firmám usnadnit získávání peněz na jejich výstavbu z unijních fondů a přizpůsobit tomu pravidla pro státní podporu soukromých podniků.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 11. 2020

Datum uveřejnění: 19. listopadu 2020

Poslední změna: 20. listopadu 2020

