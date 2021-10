Egypt chce do pěti let zečtyřnásobit kapacity pro odsolování mořské vody

Káhira 21. října (ČTK) - Egypt chce do pěti let více než zečtyřnásobit kapacity pro odsolování mořské vody. V tendru přidělí licence na zprovoznění 17 nových odsolovacích zařízení a do projektu zapojí soukromé firmy. Vláda využije peníze státního investičního fondu a upravenou fondu pak bude prodávat levněji s pomocí dotačního programu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Foto: Photo by Sean Oulashin on Unsplash



K takzvané desalinizaci chce vláda zároveň podpořit větší využívání solární energie, která patří k obnovitelným zdrojům šetrnějším k životnímu prostředí. Plán je součástí snah vlády diverzifikovat zdroje pitné vody. V Egyptě se jednak zvyšuje počet obyvatel, jednak zemi bude brát vodu z řeky Nil velká přehrada, která se staví v Etiopii.

Nové koncese jsou navrženy tak, aby podpořily soukromé investice a technologický rozvoj. V obou těchto oblastech přitom Egypt coby nejlidnatější země arabského světa zaostává. Investicím do nových provozů na odsolování dá vláda zelenou i tak, že bude garantovat nákup vyčištěné vody a tu prodávat spotřebitelům a firmám na domácím trhu s výraznou slevou, řekl šéf státního investičního fondu Ajmán Sulajmán. Rozsah těchto subvencí ale nechtěl upřesnit.

Nová zařízení budou denně produkovat celkem 2,8 milionu metrů krychlových vody, což je objem, který se později zdvojnásobí. V současné době má Egypt instalovanou kapacitu na odsolování kolem 800.000 metrů krychlových denně a vláda má v úmyslu ji do roku 2050 zvýšit na 6,4 milionu metrů krychlových.

Rozvojem infrastruktury byla za nynějšího prezidenta Abdal Fattáha Sísího pověřena armáda. Ta už nechala postavit 27 odsolovacích provozů, soukromé firmy některé instalovaly i v resortech podél vyprahlého egyptského pobřeží.

Koncese jsou na 25 let a předpokládají, že firmy si zajistí dodavatele a využijí obnovitelné zdroje. Zájem investorů je zatím velmi vysoký. "Dostali jsme nabídky k výstavbě veškerých kapacit, které potřebujeme. Investoři mají zájem postavit jich až třikrát tolik," řekl Sulajmán.

Soukromé resorty podél pobřeží Rudého i Středozemního moře nyní používají pro účely odsolování drahou energii z fosilních paliv. "Jestliže pobýváte v takovém uzavřeném areálu, pak se bavíme o částce 13 až 18 (egyptských) liber (18 až 25 Kč) za metr krychlový, zatímco vládní ceny jsou desetinové. Počítá se tedy s obrovskými subvencemi," upozornil Sulajmán. Subvence bude rozdíl mezi tím, co bude vláda platit držitelům koncesí za úpravu vody, a tím, co bude za vodu platit konečný spotřebitel.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 10. 2021

Tweet

Datum uveřejnění: 21. října 2021

Poslední změna: 21. října 2021

Počet shlédnutí: 0