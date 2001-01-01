Zprávy z tisku
EFG slaví 10 let: z průkopníka biometanu vyrostl lídr trhu, který spoluvytváří celý sektor
Skupina Energy financial group (EFG) letos slaví deset let od svého založení. Z původně průkopnického projektu v Rapotíně, ke kterému se mnozí odborníci stavěli skepticky, vyrostla firma českého lídra trhu s biometanem. Dnes stojí za rozvojem celého sektoru na pomezí nízkoemisní energetiky a cirkulárního odpadového hospodářství. Skupině se podařilo přivést ke třídění gastroodpadu obyvatele již více než 45 měst a obcí. Za deset let zpracovala přes 317.000 tun biologicky rozložitelného odpadu a vyrobila energii pro desetitisíce domácností. Do roku 2030 plánuje výraznou expanzi a chce disponovat instalovanou kapacitou výroby biometanu až 500 GWh ročně.
Foto: Energy financial group a. s. (EFG) - BPS Rapotín
Od jedné bioplynové stanice k celému ekosystému
Když EFG před deseti lety začala rozvíjet projekt výroby biometanu v bioplynové stanici v Rapotíně, jednalo se o podnikatelsky odvážný krok do tehdy málo rozvinutého odvětví bez jakékoliv legislativní podpory. Postupně se však kolem něj začal formovat širší ekosystém aktivit, který dnes zahrnuje svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, výrobu biometanu, elektřiny a tepla, výstavbu, servis a technologickou podporu bioplynových stanic i obchodování s vyrobenými energiemi. Právě propojení těchto oblastí a jejich vzájemná synergie se staly základem dlouhodobého růstu skupiny a její konkurenční výhody. V řadě oblastí EFG stála u samotného vzniku trhu i regulatorního prostředí.
„V začátcích jsme často naráželi na nepřipravenost trhu i chybějící legislativní rámec. O to více nás těší, že dnes se podmínky v České republice postupně nastavují tak, aby podporovaly další rozvoj celého sektoru výroby biometanu z odpadů,“ říká Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny EFG.
Kromě stanice v Rapotíně, která vznikla na zelené louce, vlastní EFG také biometanovou stanici EFG Vyškov BPS, což je jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v Evropě. Skupina ji koupila v roce 2020 jako bioplynku vyrábějící elektřinu a teplo. Díky know-how a zkušenostem týmu společnosti EFG Engineering však tuto stanici během pouhých 12 měsíců od vydání stavebního povolení rozšířila, modernizovala a osadila jednotkou na výrobu biometanu. Výsledkem bylo výrazné navýšení zpracovatelské i výrobní kapacity zařízení a další diverzifikace zdrojů příjmu. Stanice ve Vyškově tak může sloužit jako referenční projekt určující směr, kterým se EFG vydává v rámci další expanze svého portfolia energetických zdrojů. Tedy postupné další akvizice a následný development bioplynových stanic, během kterého bude díky interním synergiím dosahovat významných provozních a investičních úspor při zachování maximální technologické kvality instalovaných zařízení.
10 let práce EFG v číslech: energie pro desetitisíce domácností
Za dobu svého fungování dosáhla skupina významných výsledků:
- více než 11 milionů m³ vyrobeného biometanu (cca 115 GWh);
- téměř 200 GWh vyrobené elektřiny, což odpovídá roční spotřebě přibližně 80 000 domácností;
- více než 317 000 tun zpracovaných biologicky rozložitelných odpadů.
Dosažené výsledky ilustrují nejen růst samotné skupiny, ale i potenciál celého odvětví v oblasti dekarbonizace a cirkulární ekonomiky.
Sběrný projekt EFG „Třídím gastro“: zbytky jídla z více než 45 obcí nekončí na skládkách
Jedním z projektů skupiny, který má dopad přímo na každodenní život lidí, je „Třídím gastro" – služba, která umožňuje městům a obcím separovat gastroodpad z domácností a následně ho předat k ekologickému zpracování v bioplynových stanicích EFG v Rapotíně a ve Vyškově. Projekt je plně v souladu s vývojem české odpadové legislativy, která dlouhodobě usiluje o minimalizaci množství odpadu ukládaného na skládky s cílem v roce 2030 zakázat skládkování využitelných odpadů. Dnes je do projektu zapojeno více než 45 měst a obcí napříč Českou republikou. Díky nim nekončí zbytky jídla na skládce, ale využívají se pro výrobu čisté energie.
„Gastroodpad představuje pro Česko nevyužitý energetický potenciál. Zatím je to stále poměrně podceňovaná surovina. Každý rok ho vyhazujeme stovky tisíc tun na skládky, přitom může sloužit jako nízkoemisní zdroj energie, díky kterému snižujeme nejen emisní náročnost českého energetického mixu, ale také naši závislost na dovozu fosilních paliv. To si málokdo uvědomuje," doplňuje Voltr.
Různé obory, jeden tým: lidé stojící za úspěchem EFG
Za rozvojem skupiny EFG stojí kompaktní a zkušený tým, který spojuje know-how z energetiky, odpadového hospodářství, technologií i obchodu. Právě vytrvalá spolupráce a kombinace různých profesí a pohledů umožnila firmě vybudovat komplexní řešení napříč celým hodnotovým řetězcem – od svozu odpadu až po výrobu a využití energie.
„Za deset let jsme ušli velký kus cesty. Klíčové pro nás vždy bylo, že se v týmu potkávají lidé z různých oborů, kteří dokážou hledat praktická řešení a posouvat celý projekt dál. To nám umožnilo růst i v prostředí, které se teprve formovalo,“ říká Tomáš Voltr.
Cíle do roku 2030: vyšší kapacity i výroba
S postupně se zlepšujícím legislativním i tržním prostředím plánuje skupina EFG další výraznou expanzi, při které plně využije zkušenosti získané za 10 let existence. Do roku 2030 chce rozšířit své portfolio na minimálně 12 bioplynových stanic, dosáhnout roční výroby 400 až 500 GWh biometanu a ročně zpracovávat až 370 000 tun odpadu.
Zdroj: Tisková zpráva skupiny EFG 23. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
Počet shlédnutí: 0
Poslední změna: 24.4.2026
Počet shlédnutí: 0