EFG chce investovat přes 120 milionů korun do tří nových jednotek na biometan

Praha 22. listopadu (ČTK) - Česká investiční skupina Energy financial group (EFG), která podniká v energetickém zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobě biometanu, bude v příštích dvou letech instalovat tři nové jednotky výroby biometanu. Investovat chce více než 120 milionů korun. Do konce roku 2024 by tak měla provozovat celkem čtyři produkční místa. EFG o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Foto: EFG Group



Biometan by se podle EFG měl brzy stát jednou z důležitých součástí evropské produkce. Odkazuje přitom na plán REPower EU, který počítá s navýšením evropské produkce biometanu do roku 2030 na 35 miliard metrů krychlových, jakožto alternativy ke zhruba 20 procentům zemního plynu dováženého z Ruska. V Česku v současné době podle firmy biometan vyrábějí a zároveň dodávají přímo do sítě pouze dvě stanice, včetně té v Rapotíně na Šumpersku od EFG.

"Je nezpochybnitelné, že pro naplnění ambiciózních evropských cílů je nutné rozběhnout další bioplynové stanice pro výrobu biometanu. Jednou z našich priorit je tak investovat v této oblasti do pořízení a instalace technologií, které budou zajišťovat stabilitu elektrické sítě, dodávek plynu a tepla, čímž povedou k výraznější energetické soběstačnosti," řekl místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

"Již v příštím roce chystáme další rozvoj portfolia EFG, a to jak výrazným rozšiřováním kapacit našich současných projektů, tak prostřednictvím nových akvizic doma i v zahraničí," dodal.

Nové jednotky na úpravu bioplynu na biometan by spolu s už fungující stanicí měly podle plánů EFG dodávat do sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přes 90 gigawatthodin. EFG v rámci investic primárně plánuje modernizace a rozšíření stávající bioplynové stanice EFG Vyškov BPS. Instalace dalších dvou jednotek se pak podle firmy uskuteční v příštích dvou letech. EFG se v nich chce nadále zaměřovat na výrobu biometanu především z biologicky rozložitelného odpadu, nebude tak využívat účelově pěstované plodiny.

Skupina EFG od roku 2007 prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje projekty zaměřené na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Sídlo firmy je v Praze.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 11. 2022

