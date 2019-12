EDF Renewables a Shell investují do větrných elektráren

San Diego / Houston 21. prosince 2018 (PROTEXT/BusinessWire) - Společnosti EDF Renewables a Shell investují do větrných elektráren na americkém kontinentálním šelfu v New Jersey. V této oblasti existuje pro větrné elektrárny kapacita až 2500 MW.

Společnosti EDF Renewables North America a Shell New Energies US LLC (Shell) dnes oznámily, že založily společný podnik Atlantic Shores Offshore Wind, LLC, ve kterém mají každá 50% podíl s cílem pronajmout si pozemky OCS-0499 v energetické oblasti pobřežního šelfu New Jersey Wind Energy Area (WEA). V této oblasti existuje potenciál vyrábět elektřinu s pomocí větru s celkovou kapacitou až 2500 MW. Tato kapacita pokryje spotřebu téměř jednoho miliónu domácností. Transakce ještě podléhá schválení ze strany orgánů státního dozoru. Výstavba bude zahájena, pokud bude tato investice schválena.

Součástí pronájmu jsou pozemky o rozloze 74 200 hektarů, které se rozkládají na pobřeží Atlantského oceánu na pobřeží vnějšího kontinentálního šelfu USA (OCS) v délce zhruba 12,8 km. V této oblasti stabilně vanou silné větry, je zde poměrně mělké moře a v těsné blízkosti se nachází velká města, s poptávkou po elektrické energii.

“Společnost Shell má smělé plány v oblasti rozšiřování svého podnikání na poli výroby energie z obnovitelných zdrojů a v pobřeží Spojených států amerických, kde vanou silné větry, vidíme velký potenciál,” řekla Dorine Bosman, viceprezidentka firmy Shell pro projekty zaměřené na větrnou energii. “Přístup k těmto novým pozemkům v New Jersey vhodně doplňuje náš úspěšný vstup na trh ve státě Massachusetts a naše další podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Naše silná značka a globální přítomnost nám umožňují i nadále poskytovat našim zákazníkům ještě více čisté energie.”

“Tato příležitost pomůže skupině EDF Group splnit cíl, zvýšit do roku 2030 celkovou výrobní kapacitu z obnovitelných zdrojů na 50 GW. Firma EDF má plán rozvoje obnovitelných zdrojů energie a na pobřeží USA chce využít své rozsáhlé zkušenosti s budováním větrných elektráren na evropském pobřeží,” řekl Tristan Grimbert, prezident a generální ředitel firmy EDF Renewables North America.

“Vzhledem k tomu, že náklady na pobřežní pozemky s dostatečnou sílou větru klesají, těší se pobřeží USA významné podpoře federálních a státních úřadů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tento průmyslový obor tak může pomoci ekonomikám států New York a New Jersey díky vytvoření nových pracovních míst a nabídce nových příležitostí pro dodavatele.”

Firma EDF Renewables již dnes staví pobřežní větrné elektrárny v Evropě (Belgie, Francie, Německo a Spojené království) s celkovou kapacitou 2 800 MW a má tedy rozsáhlé zkušenosti, díky kterým může hospodárně a účinně změnit výrobu větrné energie na pobřeží ve Spojených státech amerických, počínaje státem New Jersey.

Společnost Shell poprvé vstoupila na trh větrných elektráren ve Spojených státech amerických v roce 2001. Firma provozuje pobřežní větrné elektrárny již několik desítek let, má silnou síť dodavatelů a patří mezi největší velkoobchodní prodejce elektřiny v Severní Americe. Díky těmto silným stránkám tak firma Shell neustále na poli obnovitelných zdrojů energie posiluje a daří se jí plnit stanovené cíle v této oblasti. Dnes má firma Shell podíly v celkem 5 projektech v oblasti výstavby pobřežních větrných elektráren v Severní Americe a v jednom projektu pobřežní farmy větrných elektráren v Evropě. Firma Shell je také součástí konsorcia, které bude stavět a provozovat farmy větrných elektráren Borssele 3&4 v Evropě.

Společnost Atlantic Shores Offshore Wind, LLC zahájí práce na dokončení přípravy stavby a pokud bude celá investice schválena, mohla by první farma větrných elektráren začít fungovat v polovině dekády 2020.

Zdroj: EDF Renewables North America (překlad ČTK) 2.1.2019

