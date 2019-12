E.ON v Mydlovarech dokončuje úložiště energie za 24 milionů Kč

Mydlovary (Českobudějovicko) 26. listopadu (ČTK) - Energetická společnost E.ON ČR dokončuje v Mydlovarech na Českobudějovicku bateriový systém pro ukládání energie. Fungovat by měl v lednu. Jde o investici za 24 milionů Kč, společnost využila dotaci. Kapacita úložiště je jedna megawatthodina (MWh), bude-li provoz úspěšný, může se rozšířit až na deset MWh. ČTK to řekl mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Je to podle něj první instalace s touto kapacitou v ČR. Baterie bude v areálu teplárny.

V těchto týdnech energetici dokončují zapojení. Dodavatelem je společnost Siemens, vyvinula technologii. "Jde o kontejnerové řešení Siestorage, které snižuje náklady na stavební část a rozsah montážních prací na místě je rovněž minimální. Siestorage dovede obnovit dodávky elektrické energie nezávisle na ostatních zdrojích, může významně přispět ke zvýšení nezávislosti dodávek v lokálních či autonomních sítích a k vyšší spolehlivosti elektrické sítě ve městech," uvedl mluvčí.

Pro E.ON ČR jde o pilotní projekt, úložiště má hlavně vyrovnávat odchylky obchodníka s energií. "Neznamená to ale, že by ho bylo možné využít pro krytí celé odchylky v obchodování E.ON s elektřinou, na krytí celé odchylky by muselo být mnohonásobně větší. Toto úložiště však společnosti dovolí reagovat na přebytek či nedostatek energie v reálném čase, tedy mnohem efektivněji," řekl Vácha.

Tato aktivita navazuje na uskutečněné projekty mateřské společnosti E.ON v Německu. Jedním z nejstarších je velkokapacitní akumulace, kterou zajišťují dvě bateriové jednotky na severoněmeckém ostrově Pellworm, jež koncern provozuje od roku 2014. Stabilizují distribuční síť na ostrově a umožňují lépe využívat energii z místních obnovitelných zdrojů. Nyní skupina E.ON instaluje baterii o kapacitě 10 MWh v anglickém Sheffieldu.

Bateriový systém pro ukládání energie chystá i ČEZ, příští rok ho začne stavět v Tušimicích na Chomutovsku, spustit ho chce na přelomu let 2018 a 2019. "Měl by mít kapacitu více než jedna megawatthodina," řekl ČTK za skupinu ČEZ Martin Schreier. Podobné zařízení dokončuje firma Solar Global v Prakšicích na Uherskohradišťsku.

Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více než 65.000 kilometrů dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,5 milionu zákazníků, především z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 20 procent. V oblasti plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v ČR dosahuje 10,5 procenta.

