Dva programy zelená úsporám podpořily za 16 let na 600.000 domácností
Praha 9. března (ČTK) - Výběr informací o dotačním programu Nová zelená úsporám (NZÚ; premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) představili nové podmínky programu pro nadcházející období):
- Nová zelená úsporám (NZÚ) je nejdéle trvající dotační program určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Základem je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Důraz je kladen na využití obnovitelných zdrojů energie.
- Program NZÚ představil tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) v listopadu 2012. Finance se čerpaly od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a pocházely z prodeje emisních povolenek. Žádosti v první výzvě programu NZÚ začal úřad přijímat v srpnu 2013. Během prvního programového období byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností.
- V roce 2021 přešel program do další etapy a své zaměření rozšířil o další oblasti. Novinkou mj. bylo zahrnutí dotačního programu Dešťovka, který podporuje hospodaření s dešťovou vodou. V roce 2022 ministerstvo životního prostředí (MŽP) také spustilo program Nová zelená úsporám Light, který měl podpořit jednoduchá opatření pro snížení energií v nízkopříjmových domácnostech. Od roku 2023 umožnily podmínky programu čerpat finanční prostředky zálohově. V tom samém roce byla navázána spolupráce s bankovním sektorem, díky které mohli příjemci dotace na renovaci rodinného domu získat výhodný úvěr.
- Od roku 2021 byla NZÚ financována z prostředků Modernizačního fondy EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy z unijního nástroje na podporu oživení a odolnosti a také z výnosu aukcí emisních povolenek.
- Loni přinesl program NZÚ dvě hlavní změny. Peníze byly všem žadatelům poskytnuty předem a zároveň na všechny projekty se zateplením bylo možné získat výhodný úvěr. Od loňského února standardní verze NZÚ skončila a bylo možné žádat o podporu na všechna dílčí zateplení a renovace pouze z programu NZÚ Light a na komplexní renovace z programu Oprav dům po babičce. MŽP loni v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok.
- Programu NZÚ předcházel program Zelená úsporám (ZÚ), který připravilo MŽP tehdy vedené Martinem Bursíkem (Zelení). SFŽP ho spustil v dubnu 2009. Peníze na jeho realizaci získal stát z prodeje emisních kreditů. Program nabízel, po splnění velmi přísných podmínek, dotace například na zateplení domu, solární kolektory, tepelná čerpadla či kotle na biomasu nebo na stavbu pasivního domu. Dotace mohly být čerpány od dubna 2009 do prosince 2012. Program měl původně k dispozici 18 miliard korun, Zelená úsporám nakonec hospodařila s 21 miliardami korun a podpořila zateplení či nové čisté zdroje tepla v minimálně 150.000 domácnostech. Nestačila ale všem žadatelům.
- Za dobu svého fungování, tedy od roku 2009, programy ZÚ a NZÚ podpořily na 600.000 domácností. Z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun. Podle webu novazelenausporam.cz NZÚ dosud podpořila 409.000 projektů a rozdělila 95 miliard korun. Průměrná výše dotace činila 232.000 korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 3. 2026
Poslední změna: 23.3.2026
