Důležitý krok k elektromobilitě: Česká firma EnergyCloud vyvinula domácí rychlonabíječku pro elektromobily, auto nabije za hodinu

Praha, 21. listopadu 2018 - Plzeňský výrobce domácích baterií na ukládání energie EnergyCloud dokončil vývoj unikátních rychlonabíječek, které můžou výrazně napomoci v rozvoji elektromobility v Česku. Zatímco běžně trvá nabití elektromobilu až 12 hodin, s novou rychlonabíječkou je možné auto nabít za hodinu, a to za využití energie z obnovitelných zdrojů. Vývoj rychlonabíječky trval přes dva roky, na trhu bude k dostání v polovině příštího roku.

Inženýrský tým EnergyCloud, který na projektu spolupracoval se studenty ze Západočeské univerzity a ČVUT, představil svou očekávanou novinku na veletrhu Smart energy forum. Zatím je k dispozici první plně funkční prototyp, po nezbytných zkouškách a testech se očekává, že k zákazníkům se první kusy dostanou zhruba v polovině roku 2019. Podle Tomáše Jelínka, ředitele firmy EnergyCloud, však uvedení na trh nestojí v cestě větší překážky, s rychlonabíječkou totiž navazují na již ověřenou technologii.

„Náš koncept počítá se získáváním energie z fotovoltaických panelů. Elektřina z nich se uloží do baterií, ke kterým je nabíječka připojena. Uzavřeme tak celek domácího energetického hospodářství, které běžnou distribuční síť nebude zatěžovat,“ vysvětluje Jelínek. „Není pochyb o tom že elektromobily se dřív nebo později stanou novou normou, koneckonců už nyní poptávka po nich roste. Málo si ale uvědomujeme, že s jejím náhlým rozvojem můžou nastat v běžné elektrické rozvodové síti problémy. Elektromobilita jistě zvýší požadavek na výrobu elektrické energie, a naše zařízení má ambice situaci stabilizovat,“ dodává.

Připojený automobil dokáže 30kw nabíječka dostat zpět na kola už za hodinu, to je z běžných dvanácti hodin, které jsou běžně pro nabití vozu potřeba, razantní snížení. Pokud by navíc fotovoltaické panely neměly přes den kvůli počasí dostatek světla pro výrobu energie, může se baterie dobít například v noci, z levnějších tarifů běžné elektrické sítě. EnergyCloud se svými DC (stejnosměrnými) rychlonabíječkami do domácnosti také reaguje na akutní nedostatek nabíjecích stanic pro veřejnost, kde Česko za západní Evropou dlouhodobě zaostává. Zatímco v Německu mají takových míst už přes deset tisíc, u nás se stále můžeme bavit maximálně o stovkách.

„Pokud se o elektromobilitě bavíme jako o neoddiskutovatelné budoucnosti osobní dopravy, je rozvinutá infrastruktura důležitým bodem pro její rychlé rozšíření. V Čechách zatím ale moc do budoucna nehledíme. Mít příležitost si doma rychle nabít automobil za minimální provozní náklady je cesta, jak přesvědčit více lidí o elektromobilu jako o vhodné ekologické i ekonomické alternativě,“ uzavírá Jelínek.

K veřejnosti se první kusy domácích rychlonabíječek dostanou už v polovině příštího roku. Od pořizovacích nákladů dokáží zájemcům z řad veřejnosti i malým firmám výrazně ulevit některé státní dotace, které jsou pro podobná ekologická řešení k dispozici. Nejedná se tedy o zařízení určené pouze pro movitější skupinu zákazníků, tak jak tomu třeba bylo u prvních elektromobilů.

Zdroj: Tisková zpráva EnergyCloud 23.11.2018

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2018

Poslední změna: 23. listopadu 2018

