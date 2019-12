Duha: Do r. 2030 by ČR mohla z OZE vyrábět dvojnásobek elektřiny

Praha 10. prosince (ČTK) - Do roku 2030 by Česká republika mohla z obnovitelných zdrojů energie vyrábět více než dvojnásobek elektřiny proti dnešku. V dnešní tiskové zprávě to uvedlo Hnutí Duha na základě údajů firem sdružených v Komoře obnovitelných zdrojů energie. Výroba by podle ekologů byla levnější, bezpečnější, čistší a výhodnější pro stát než v případě nového jaderného reaktoru.

Podle statistiky ministerstva průmyslu loni v ČR obnovitelné zdroje vyrobily 9,6 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což činilo 11,1 procenta z celkové produkce. Během příštích deseti let se podle ekologů může výroba zvýšit na 20 TWh. Produkce elektřiny v novém jaderném bloku by se proti tomu při optimistických předpokladech pohybovala kolem 8,4 až 9,4 TWh za rok, uvádí hnutí.

V delším časovém horizontu, přibližně do roku 2050, pak mohou podle hnutí například větrné elektrárny zvýšit potenciál na 5800 megawattů s roční výrobou kolem 18 TWh proti dnešním 300 megawattům. Technický potenciál střešních fotovoltaických elektráren je odhadován na téměř 12 gigawattů proti současným 250 megawattům, píše Hnutí Duha s odkazem na data Energetického regulačního úřadu.

V případě výroby elektřiny z pevné biomasy lze pak podle ekologů počítat s dlouhodobým potenciálem 1650 megawattů elektrického výkonu (MWe), dnes je to čtvrtina. "Lze jej naplnit pěstováním energetické biomasy na zemědělské půdě - významný potenciál představuje půl milionu hektarů orné půdy, která aktuálně není využívaná pro pěstování potravinářských ani technických plodin," píše se ve zprávě.

Sektor obnovitelných zdrojů podle ekologů potřebuje kvalitní novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která je nyní v připomínkovém řízení. Návrh je ale podle Tomáše Jagoše z hnutí opatrný a nezajistí rozvoj potenciálu obnovitelných zdrojů. Důležitý je také Národní klimatický energetický plán, jehož návrh musí ministerstvo průmyslu do konce roku předložit Evropské komisi ke schválení.

Česko by se tak mělo více věnovat debatě o obnovitelných zdrojích, než o novém jaderném reaktoru, míní ekologové. Asociace organizací Zelený kruh, sdružující 85 nevládních organizací v ČR i zahraničí, také minulý týden vyzvala předsedy vládních politických stran ke změně energetické politiky. Naopak Aliance české energetiky, jejímiž členy jsou významné společnosti z jaderného průmyslu, věří, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne o modelu stavby plánovaného nového jaderného bloku v ČR do konce roku, jak původně avizovala.

V říjnu Babiš a ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) připustili možnost, že vláda rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje odloží s tím, že by se mohla prodloužit životnost Jaderné elektrárny Dukovany. V listopadu ale premiér zprávu o prodloužení provozu a odkladu výstavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, uvedl. O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností.

