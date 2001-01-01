Zprávy z tisku
Dřevní pelety zdražují, velká část domácností se nedostatečně předzásobila
Praha 23. února (ČTK) - Dřevní pelety v posledních týdnech zdražují, oproti období před začátkem zimy až o 20 procent. Příčinou je zhoršená dostupnost pelet na trhu. Podle výrobců jde ale zatím jen o dočasný jev. Výkyv je podle nich zapříčiněn vysokým nárůstem poptávky na začátku roku, domácnosti při předchozí tvorbě zásob nejspíš zaskočila letošní zima. ČTK o tom dnes informoval předseda oborového klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.
Foto: moses@Pixabay.com
Současný stav na trhu s peletami je podle klastru výsledkem aktuální vyšší spotřeby. Zatímco v předchozích letech domácnosti protopily v průměru kolem čtyř tun pelet ročně, letos je spotřeba často vyšší zhruba o tunu. Velká část zákazníků se ovšem před začátkem zimy předzásobila podobně, jako v minulých letech. Zásoby na zimu tak podle klastru často vyčerpala už na začátku roku. Tomu odpovídá i zvýšená poptávka, která se naplno projevila v lednu a únoru.
"Letošní zima není extrémní, je prostě normální. Po třech velmi mírných sezónách si část domácností zvykla na nižší spotřebu a plánovala zásoby podle toho. Rozdíl jedné tuny na domácnost ale při deseti tisících odběratelů znamená výrazný tlak na trh,“ uvedl Stupavský.
Řada domácností tak nyní podle klastru dokupuje zásoby za vyšší ceny, během sezony jsou zhruba o pětinu vyšší než před začátkem zimy.
Podle tuzemských výrobců ovšem dlouhodobý nedostatek pelet na trhu nehrozí, české firmy totiž každoročně vyrobí až třikrát více pelet, než se v tuzemsku spotřebuje. Většinu tak vyvážejí do zahraničí.
Zároveň však upozorňují, že produkce pelet je úzce navázána na pilařskou výrobu, která je v zimě dražší. Výrobci to vysvětlují tím, že v zimních měsících se méně těží a zpracování zmrzlého dřeva je pomalejší. Komplikovanější je podle nich i doprava suroviny. Výsledkem pak je nižší množství pilin, které jsou základní surovinou pro výrobu pelet. Spolu s tím roste i energetická náročnost výroby.
Klastr proto upozorňuje, že nejvýhodnějším obdobím pro nákup pelet je po skončení topné sezóny, obvykle od dubna do června. V tomto období bývá paliva dostatek, logistika není omezena zimními podmínkami a ceny jsou tradičně nejnižší. "Spoléhat na to, že další zima bude opět mimořádně mírná, se nemusí vyplatit. Zkušení uživatelé pelet dávno vědí, že při nákupu paliva v jarních měsících ušetří až 20 procent ceny,“ podotkl Stupavský
Podobné výkyvy na trhu, avšak i v opačném gardu, už trh zaznamenal v minulosti. Například v roce 2022 se část odběratelů v reakci na energetickou krizi výrazně předzásobila, následující mírné zimy ovšem vedly k převisu zásob a tedy i k rekordně nízkým cenám.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 2. 2026
