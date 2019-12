Dotace na kotle v hradeckém kraji zájemci vyčerpali za 22 vteřin

Hradec Králové 19. září (ČTK) - Dotace na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva v Královéhradeckém kraji dnes zájemci vyčerpali za 21,5 vteřiny. Příjem žádostí do pořadníku s 950 místy byl možný pouze elektronicky, aplikace na webu kraje se otevřela v 10:00. Žádné fronty lidé na hejtmanství stát nemuseli. Objem dotace činí 92 milionů korun. ČTK to řekl Dan Lechmann z tiskového oddělení kraje. Maximální možná dotace na výměnu starého zdroje vytápění je 127.500 korun.

Žadatelé zapsaní do pořadníku nyní budou muset do úterý 2. října vyplnit kompletní elektronickou žádost, a to prostřednictvím dotačního portálu kraje.

Nyní rozdělované dotace jsou druhým kolem druhé dotační vlny, v níž bude celkem rozděleno zhruba 200 milionů korun. Z nich přes 100 milionů korun bylo rozděleno mezi 940 žadatelů v kole, do něhož se žádosti přijímaly loni 30. října. V první dotační vlně v letech 2016 a 2017, která měla celkem tři kola, se rozdělovalo 220 milionů korun a peníze na nový kotel získalo více než 1900 lidí.

Dotaci lze použít na automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle pouze na biomasu, tepelná čerpadla a na plynové kondenzační kotle. Podpora může činit až 80 procent ceny kotle. O dotace se mohou ucházet majitelé rodinných domů s vytápěním na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3 a vyšší.

Nyní rozdělovanými dotacemi podpora výměny neekologických kotlů nekončí. "O dalších více než 200 milionů korun bude kraj usilovat pravděpodobně začátkem roku 2019, aby nejpozději na podzim příštího roku mohla být vyhlášena další výzva," uvedl radní pro regionálního rozvoje, granty a dotace Pavel Hečko (ČSSD). I s touto budoucí třetí dotační vlnou podle něj bude v součtu v kraji od roku 2016 rozděleno přes 600 milionů korun mezi téměř 6000 žadatelů.

