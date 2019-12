Dotace na kotle v hradeckém kraji zájemci vyčerpali za 11 vteřin

Hradec Králové 2. května (ČTK) - Dotace na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva v Královéhradeckém kraji dnes zájemci vyčerpali za 11 vteřin. Příjem žádostí byl možný pouze elektronicky, aplikace na webu kraje se otevřela v 08:00. Žádné fronty lidé na hejtmanství stát nemuseli. Objem dotace činí 20 milionů korun a vyměnit by se za ně mohlo přes 150 kotlů. ČTK to řekla mluvčí kraje Martina Götzová.

Příjem žádostí má dva kroky. Dnes úspěšní zájemci dostali přidělené pořadové číslo, kterých bylo celkem vydáno 250. Právě tato pořadová čísla byla vyčerpána za 11 vteřin. Uchazeči, kteří získali pořadové číslo, budou muset od středy 3. května od 08:00 do pátku 5. května do 12:00 elektronicky na kraj odeslat samotnou žádost. Čas podání vlastní žádosti již nebude mít na pořadí uchazeče vliv.

Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti musí žadatel ještě ve lhůtě deseti pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, včetně požadovaných příloh. "Učinit tak může osobně na podatelnu nebo poštou," uvedla mluvčí.

Královéhradecký kraj byl prvním z krajů, který elektronické podávání žádostí o dotace v roce 2016 zavedl. Podání žádosti kraj umožňuje i lidem, kteří internet nemají nebo neumějí zacházet s počítačem. Zájemce si podle mluvčí může domluvit se zaměstnanci úřadu pomoc při podání žádosti nebo registraci přímo na počítači na krajském úřadu.

Dnes využili pomoc pracovníků na krajském úřadě čtyři lidé. Při dvou minulých dotačních výzvách, které byly součástí první dotační vlny v roce 2016, o pomoc požádalo několik desítek zájemců o dotaci, uvedla mluvčí.

Mezi zájemce kraj rozdělí 20 milionů korun, které získal dodatečně od ministerstva životního prostředí k již rozděleným 200 milionům korun v první dotační vlně. Peníze z rozdělované dotace budou moci lidé použít výhradně na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na spalování biomasy a ne již například na uhelný automatický kotel. Maximálně bude možné získat dotaci 127.500 korun, tedy stejně jako v první vlně. Celkem v první dotační vlně podporu získalo více než 1600 žadatelů.

Letos na podzim by kraj chtěl zahájit druhou vlnu dotací na výměnu uhelných kotlů, v níž by mělo být rozděleno 200.000 milionů korun. Do roku 2019 by se s podporou těchto peněz z EU mohlo v kraji vyměnit zhruba 2080 kotlů. Oproti první vlně se pro druhou vlnu změní pravidla poskytování dotací. Podpora nepůjde získat na kotle spalující výhradně uhlí. Podporu budou moci získat lidé na automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle pouze na biomasu, tepelná čerpadla a na plynové kondenzační kotle. Maximální výše podpory bude znovu až 127.500 korun.

