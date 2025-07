Dotace na kotle v hradeckém kraji dle hejtmanství splnily účel, ovzduší je lepší

Hradec Králové 13. července (ČTK) - Program na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva v Královéhradeckém kraji splnil účel. Desetiletí takzvaných kotlíkových dotací přispělo k zlepšení kvality ovzduší i k úsporám energií, vyplynulo z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a hejtmanství. Podle zástupců kraje bylo k letošnímu 9. červenci od roku 2016 vyměněno v regionu s asi 550.000 obyvateli 7549 zastaralých kotlů. Na tzv. kotlíkových dotacích kraj mezi žadatelé rozdělil více než 920 milionů korun.

"Téměř za jednu dekádu kotlíkové dotace přispěly k výraznému zlepšení ovzduší nejen ve venkovských oblastech. Dle výzkumu provedeného Vysokou školou báňskou v Ostravě vypustí starý kotel 50 až 300 kg prachu za rok. Naproti tomu moderní kotel čtvrté a páté emisní třídy vypustí méně než 15 kg prachu ročně. Vedle toho v řadě domácností moderní kotle zajistily úspory při vytápění nemovitostí," řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.



Také podle vedoucího oddělení Informační systém kvality ovzduší ČHMÚ Václava Nováka naměřené průměrné roční koncentrace škodlivin ze starých kotů v období 2015 až 2024, za účinnosti kotlíkových dotací, vykazovaly v kraji klesající trend. Znečištění ovzduší z lokálních topenišť klesá i v souvislosti s teplejšími zimami a zateplováním domů, což vede ke snižování potřeby vytápění, dodal Novák.



Na konci roku 2015 schválilo ministerstvo životního prostředí všem 14 krajům v první výzvě v Operačním programu životní prostředí 2014-2020 celkem tři miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů. Obyvatelé Královéhradeckého kraje mohli požádat o výměnu takového zdroje vytápění od 16. ledna 2016.



"V našem kraji probíhala dotační podpora na výměnu zastaralých zdrojů vytápění, tedy jednalo se o staré neekologické kotle na pevná paliva na ruční přikládání první nebo druhé emisní třídy, od roku 2016," řekl ČTK Lechmann.



V Královéhradeckém kraji bylo od té doby vyhlášeno celkem 12 dotačních výzev, přičemž v letech 2016, 2017 a 2019 šlo každoročně o dvě výzvy a v letech 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 o jednu ročně.



Žadatelé o dotaci si pořídili ekologické zdroje vytápění, tedy plynové kotle, kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Od roku 2023 již nebylo možné žádat o dotaci na nový plynový kotel. Dotaci na nový plynový kotel bylo možné získat pouze v případě, že žadatel předložil ve výzvě v roce 2022 závaznou objednávku na nový plynový kotel s datem do 30. dubna 2022.



"K 9. červenci bylo v kraji vyplaceno na kotlíkových dotacích žadatelům více než 920 milionů korun. U schválených žádostí podaných do výzev od roku 2022 do 2024 ještě výměny zdrojů tepla neskončily. Do září 2026 očekáváme předložení výměn u 216 žádostí. Nejde tedy ještě o finální částku," sdělil Lechmann.



Poslední výzva k podávání žádostí se uskutečnila od dubna 2024 do konce srpna 2024. "Administrace této výzvy ještě neskončila, bude pokračovat až do konce roku 2026, s tím, že úspěšní žadatelé musí zastaralý zdroj tepla vyměnit do konce září 2026," dodal Lechmann.



Dotace na výměnu zdrojů využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel či kamna na biomasu nebo tepelné čerpadlo pro rodinné domy poskytuje nyní ministerský program Nová zelená úsporám ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Aktuálně lze žádat v podprogramu Nová zelená úsporám Light. Výše dotace je podle současných podmínek v závislosti na konkrétní zdroj vytápění 30.000 až 150.000 korun. Žádosti se podávají elektronicky přes systém Státního fondu životního prostředí, uvedli zástupci hradeckého hejtmanství.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 7. 2025

Datum uveřejnění: 13.7.25

Poslední změna: 23.7.2025

Počet shlédnutí: 75