Praha 31. října (ČTK) - Praha má návrh nové vyhlášky o odpadech, která řeší svoz komunálního odpadu nebo systém sběrných dvorů. Dnes ji schválili městští radní, v případě souhlasu zastupitelstva by měla platit od příštího roku. Norma vychází z původní vyhlášky z roku 2007, kterou bylo nutné nahradit kvůli novele zákona. Oproti původnímu předpisu zahrnuje například komunitní kompostování nebo takzvané re-use pointy, tedy místa s věcmi, které by ještě mohly někomu posloužit. Město chce také upravit zapojení podnikatelů do systému svozu odpadu. Zástupci Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) požadovali odklad schválení vyhlášky do zvolení nové rady.

Nová vyhláška vychází z nového zákona o odpadech, který začal platit loni v lednu. Dosavadní městská vyhláška z roku 2007 tak odkazuje na už neplatný zákon. Nový předpis také podle magistrátu zavádí řadu už využívaných nástrojů, kterým zatím chybělo právní zakotvení.

Tím je například komunitní kompostování. "Zásadní zůstává, že komunitní kompostování jako jeden ze způsobů předcházení vzniku odpadu se týká výhradně rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad," stojí ve schváleném dokumentu. Vyhláška upravuje i re-use pointy sloužící k odevzdávání starých, ale funkčních výrobků pro další použití. Zatím jsou podle magistrátu ve čtyřech sběrných dvorech, ale počet se bude dále navyšovat.

Město podle dokumentu plánuje také úpravu pravidel, za kterých se mohou do obecního systému sběru odpadu zapojit podnikatelé. S městem už uzavírají smlouvy, často však podle města produkují odpadu více a přebytky vyhazují do veřejných stanovišť tříděného odpadu. "Hlavní město Praha proto plánuje podnikající fyzické osoby rozčlenit do jednotlivých kategorií podle charakteru jejich podnikatelské činnosti a pro takto vzniklé skupiny stanovit minimální poskytované objemy sběrných nádob pro každý druh produkovaného odpadu," píše se v dokumentu.

Nová úprava také ruší možnost takzvaného pytlového sběru, který spočívá v zanechávání pytlů s odpadem před provozovnami. Podle magistrátu se neosvědčil a není příliš využívaný. Město tento způsob nahradí takzvaným virtuálním objemem, který si daná provozovna zaplatí, a bude moci odpad vyhazovat do veřejných kontejnerů.

Zástupci koalice Spolu dnes kritizovali fakt, že dosluhující rada rozhodla o tomto a dalších materiálech, které podle nich měla odložit do zvolení nové reprezentace vzešlé ze zářijových voleb. "Standardem vždy bývalo podnikat pouze takové úkony, které nesnesou odkladu a jejichž neuskutečnění by mohlo způsobit hlavnímu městu škodu nebo jiný závažný následek,“ uvedl kandidát Spolu na primátora Bohuslav Svoboda (ODS). O tom, jak bude vypadat pražská koalice, stále není jasno, jednání mezi Spolu, Piráty a STAN se od voleb neposunula.

