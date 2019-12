Doosan Plzeň dodá do Varšavy elektrárny turbínu o výkonu 155 MW

Plzeň 28. března (ČTK) - Plzeňský Doosan Škoda Power dodá do varšavské elektrárny turbosoustrojí o výkonu 155 MW. Zařízení zvýší současný výkon elektrárny o 80 procent. Kromě turbíny dodá koncern Doosan do Varšavy také generátor a veškeré související zařízení pro provoz nového paroplynového cyklu. ČTK to dnes řekl mediální zástupce Doosanu Ondřej Činčura. Hodnotu zakázky firma nezveřejnila. Nový zdroj bude uvedený do provozu příští rok.

Cílem konsorcia společností Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe a Polimex-Mostostal je vybudování nového paroplynového cyklu v areálu elektrárny. Nový blok na břehu řeky Visly ve varšavské čtvrti Žeráň bude mít celkový výkon 490 MW.

Kromě samotné dvoutělesové parní turbíny dodá Doosan Škoda Power také řídící systém, kondenzátor, olejový systém, elektroinstalace, potrubí, protihlukový kryt, systém pro měření a diagnostiku vibrací. Zajišťuje také montáž a odborný dohled na přípravu i provoz. Závěrem ledna provedla firma v Plzni úspěšnou kontrolní montáž technologie, u níž byli i projektanti a provozovatel elektrárny. "Turbína je s ostatními díly připravená k odeslání na stavbu," řekl manažer projektu Stanislav Bálint. Sesterský Doosan Heavy Industries & Construction pak dodá na stavbu paroplynové elektrárny generátor.

Montáž turbosoustrojí by měla začít v dubnu. Dokončení celého projektu se předpokládá v roce 2020. Na montáž a uvedení turbíny do provozu dohlédnou na místě inženýři z Plzně.

Kromě elektrárny Žeráň dodal Doosan turbíny také do provozů v polském Zábřehu, Plocku, Tychách a Stalowe Wole.

Plzeňský výrobce a dodavatel zařízení pro elektrárny má více než stoletou tradici výroby parních turbín. Od konce roku 2009 je členem jihokorejské skupiny Doosan. Vyrábí a dodává parní turbíny od tří do 1200 MW. Využívají je paroplynové, fosilní, jaderné, kogenerační a solární elektrárny i spalovny biomasy. Podnik s téměř desetinovým podílem na světovém trhu parních turbín utržil v roce 2017 šest miliard korun.

