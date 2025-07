Domácnosti na Vysočině vyměnily díky dotacím za deset let 8900 kotlů

Jihlava 13. července (ČTK) - Domácnosti na Vysočině v posledním desetiletí vyměnily s přispěním státní dotace 8903 starých neekologických kotlů. Krajský úřad mezi ně rozdělil přes 980 milionů korun. Jde o údaje ke konci letošního června. Žadatelé, kteří uspěli v posledním dotačním kole určeném pro rodiny s nízkými příjmy, mají čas na výměnu kotle do konce letošního srpna. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl krajský úřad. Podle měření meteorologů průměrné koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu v ovzduší poslední roky klesaly.

Od roku 2015, kdy byla vyhlášená první výzva k podávání žádostí o dotace na výměnu kotlů, schválil Kraj Vysočina se zhruba 515.000 obyvateli celkem 10.070 žádostí za víc než miliardu. "Žádosti o dotaci bylo možné předkládat až do 31. srpna 2024, tedy až do termínu, kdy začal platit zákaz používání těchto nevyhovujících kotlů," uvedl hejtman Martin Kukla (ANO). Od loňského 1. září je zakázáno topit v kotlech s nižší než třetí emisní třídou.



Dotační program na výměnu kotlů v domácnostech vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit ovzduší v zemi. K hlavním problémům kvality ovzduší v ČR patří podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) znečištění karcinogenním benzo(a)pyrenem. Jeho hlavním zdrojem je spalování tuhých paliv v kotlích nižších výkonů, především v domácnostech.



Podle měření na vybraných stanicích na Vysočině v letech 2015 až 2024 průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v kraji klesaly. Od roku 2020 do roku 2024 byly zjištěné hodnoty v porovnání s výsledky z let 2016 až 2018 nižší i o víc než polovinu. Ke snižování znečištění ovzduší z topenišť ale mohly přispět i teplejší zimy a zateplování domů. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Václav Novák, vedoucí oddělení Informační systém kvality ovzduší ČHMÚ.



Domácnosti na Vysočině mohly ve všech dotačních kolech žádat o příspěvek na tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Naopak nové kotle na uhlí byly podporované jen v prvním dotačním kole a v posledním byly vyloučené z podpory i plynové kotle. Z celkového počtu schválených žádostí o dotaci v tomto kraji se největší počet, 35 procent, týkal kotlů na biomasu. Druhá nejpočetnější skupina úspěšných žadatelů, skoro 27 procent, chtěla domů tepelná čerpadla. Dotaci na plynový kotel dostalo 22,7 procenta domácností.



Radní kraje i nyní projednávají žádosti o změny v těchto projektech. Nejčastěji kvůli změně typu zdroje tepla, například v situacích, kdy žadatel o dotaci chtěl původně tepelné čerpalo, ale po zhodnocení stavu domu mu topenáři doporučili jako lepší řešení kotel na biomasu. Plnění dotačních podmínek je potřeba zajistit i v případě, že původní vlastník dům daroval nebo prodal. I v těchto případech musí být převod nemovitosti předem schválený krajskou radou.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 7. 2025

