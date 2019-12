Domácnosti budou muset za elektřinu připlatit. S vlastní solární elektrárnou však mohou ušetřit

Cen elektřiny na burze mírně stoupá. Někteří velcí obchodníci s elektřinou již zdražili o několik procent a další to plánují od června. Řešením do budoucna, které odvrátí dopady výkyvů cen energie, je vlastní výroba elektřiny pomocí solární elektrárny. Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace přináší výčet hlavní výhody energetické nezávislosti.

Ideální investice – domácnosti získají podporu

Průběžný technologický pokrok ve vývoji fotovoltaických panelů a baterií v kombinaci s příspěvkem státu vytváří ze solární energetiky dostupný zdroj energie pro domácnosti i firmy.

Aktuální cena za jeden solární modul o výkonu 250 Wp se pohybuje od 2 000 Kč. Jeho životnost je minimálně 20 let. „Pokud tedy pořizovací náklady rozpočteme na roky, po které budou panely vyrábět elektřinu, dostaneme se na 100 korun za rok. Samozřejmě je třeba připočítat také náklady na instalační firmu nebo pořízení střídače, což dělá pár tisíc navíc. Za 8 až 13 let se však vložené prostředky vrátí díky úspoře elektřiny, kterou by musela domácnost nakoupit ze sítě,“ vypočítává ekonomické výhody investice do solární elektrárny Pavel Hrzina z ČVUT v Praze, který současně působí jako vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci Solární Asociace.

Zájem domácností o pořízení solárních panelů na střechu vhodně motivuje program Nová zelená úsporám. Loni tuto možnost podpory využily stovky českých domácností, které si mohou vybrat, zda zvolí jednoduchou instalaci a solární elektřinu využijí pouze pro ohřev teplé vody nebo si vyberou pokročilejší systém včetně baterie. Podpora se pohybuje od 35 do 150 tisíc korun.

Technologická perspektiva

„Křemíkový fotovoltaický panel vznikl před 60 lety. Zpočátku šlo unikátní technologii využívanou v kosmickém průmyslu nebo řešeních pro místa bez připojení na elektrárenskou síť. Nástup nových výrobních kapacit solárních panelů i zlepšení jejich účinnosti vytvořilo během posledních deseti let z fotovoltaiky jeden z nejdostupnějších zdrojů energie na zemi,“ komentuje dynamický vývoj solární energetiky Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. Za necelých 10 let spadly ceny solárních panelů o 80 %. Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje půjdou ceny dál dolů – až o 59 % do roku 2025.

„Účinnost dnes prodávaných solárních panelů dosahuje 20 %. Energie nutná na výrobu solárního panelu se v českých podmínkách vrátí do 2 let. Jejich celková životnost je minimálně 25 let. Během nich dojde jen k mírnému snížení účinnosti. Reálná životnost však bude ještě delší,“ shrnuje hlavní přínosy vývoje fotovoltaiky Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace.

Samovýroba, symbol příštího desetiletí

Novou perspektivu místního využití solární energetiky pak dává nastupující akumulace energie. Stále silnějším trendem se stanou takzvané hybridní solární elektrárny, tedy spojení solárních panelů na střeše domu a baterií umístěných například v garáži. Právě domácí úložiště energie umožní uchovat přes den sluncem vyrobenou elektřinu na večer, kdy domácnosti ožijí po příchodu z práce nebo školy. Jak ukázala letošní zkušenost s lokálními výpadky sítě, mají domácnosti s hybridní solární elektrárnou jasnou výhodu – při blackoutu mohou přepnout do ostrovního režimu a dál mají elektřinu pro své elektrospotřebiče.

Fotovoltaické moduly jsou ihned po vybalení funkční, instalace je jednoduchá, samotný modul je takřka bezúdržbový. Právě jednoduchost solárních řešení v kombinaci s příznivou ekonomikou posílí zastoupení samovýrobců elektřiny. Pomoci by jim k tomu měl návrh nové evropské legislativy v rámci tzv. Zimního energetického balíčku EU. Ten obsahuje opatření, díky kterým se ještě více jednoduší podmínky pro výstavbu vlastního zdroje obnovitelné energie i prodávání přebytků zelené elektřiny do sítě.

