Zprávy z tisku
Domácí náhrada zemního plynu dostává zelenou. Stát v aukcích biometanu částečně vyslyšel připomínky expertů
Střítež u Jihlavy, 19. května 2026 – Vstřícná komunikace ze strany státních institucí a ochota naslouchat připomínkám z praxe přinesly zásadní obrat do podmínek čerstvě vyhlášených aukcí na provozní podporu biometanu. Účastníci tradiční bioenergetické konference Bioplyn a legislativa 2026 ocenili, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aukci v avizovaném termínu a částečně zohlednilo připomínky sektoru. Členové CZ Biom u příležitosti osobního setkání zároveň v rámci valné hromady zvolili nové předsednictvo sdružení.
Účastníci konference Bioplyn a legislativa 2026 ocenili, že MPO zveřejnilo aukci na biometan (Foto: Nikol Górská pro CZ Biom)
Letošní ročník tradičního setkání bioenergetických expertů a provozovatelů bioplynových stanic s názvem Bioplyn a legislativa 2026 se nesl ve znamení čerstvě vyhlášených podmínek pro první aukci biometanu. Stát v ní bude soutěžit podporu pro 45 milionů m³ biometanu ročně. Zájemci mohou své nabídky podávat od 29. května do 31. července letošního roku. Účastníci konference vyzdvihli, že autoři podmínek diskutovali nastavení aukce se sektorem a částečně upravili pravidla.
Provozovatelé budou muset měsíčně dodat alespoň 75 % kapacity biometanu. Uleví jim ale fakt, že v prvním roce provozu budou od minimálních dodávek osvobozeni a v dalších letech lze 75% limit bez sankce nesplnit po dva měsíce v roce. To poskytuje provozovatelům nezbytný čas na technologické odstávky a čištění zařízení. Velký posun znamená také zavedení pravidelné valorizace podpory, který je v historii palivových zdrojů úplně poprvé. Valorizace je shodně jako u nepalivových zdrojů nastavena na 2 % ročně. Až čas ukáže vhodnost nastavení s ohledem na vývoj inflace.
„Spuštění první aukce dává investorům do biometanu konečně předvídatelné podmínky a reálnou ekonomickou perspektivu výroby biometanu. Jisté komplikace mohou nastat při plnění postupného růst podílu pokročilých surovin z biologicky rozložitelného odpadu z počátečních 35 % až na 55 % v roce 2040. Nicméně, flexibilní nastavení měsíčních dodávek ukazuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá specifika provozu biometanových stanic,” říká Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom.
Byrokratická zátěž pod kontrolou díky otevřenému dialogu s úřady
Významná část programu střítežské konference se nicméně nesla v kritickém duchu vůči bobtnající evropské administrativě. Účastníci upozornili, že stát svými neustálými legislativními změnami a novými vykazovacími povinnostmi provoz bioplynových stanic neúměrně komplikuje. Pozitivně však byla hodnocena úroveň komunikace ze strany klíčových institucí. Energetický regulační úřad (ERÚ) a operátor trhu (OTE) sklidili od přítomných expertů pochvalu za to, že se sektorem o všech novinkách otevřeně a srozumitelně komunikují, což pomáhá administrativní dopady v reálném provozu efektivně zmenšovat.
„Provozovatelé stanic se bohužel stávají stále více spíše úředníky než pracanty, protože stát administrativní nároky na bioplynky neustále stupňuje, a to napříč sektory. Nedaří se nám bobtnání administrativy zastavit, ale ceníme si otevřeného přístupu ERÚ i OTE. Pozitivní je sladění a sjednocení českého výkaznictví s požadavky evropské databáze a tím zadání požadovaných dat pouze do portálu OTE. Ochota ERÚ a OTE konstruktivně diskutovat o praktických dopadech legislativních změn a včas vysvětlovat nové postupy je příkladem toho, jak by měla spolupráce mezi státem a podnikateli v energetice vypadat,“ dodává k byrokratickým překážkám Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom. Účastníci setkání také diskutovali nutnost zlepšení pravidel pro modernizace bioplynových stanic, které se blíží ke konci původní dvacetileté podpory.
V rámci programu členové sdružení CZ Biom také zvolili nové předsednictvo, které povede organizaci v nadcházejícím klíčovém období energetické transformace. Svá místa v předsednictvu obhájili Jan Habart (fyzická osoba), Tomáš Hais (Dřevošrot), Richard Horký (TTS energo), Adam Moravec (fyzická osoba), Jiří Netík (Kompostárna Jarošovice) a Ladislav Seidler (fyzická osoba). V předsednictvu také nově zasedne Gabriela Smetanová (FARMTEC), Vít Šimon (ZD Maleč) a Vojtěch Pospíšil (fyzická osoba).
Zdroj: Tisková zpráva Obnovitelně PRO 20. 5. 2026
Poslední změna: 20.5.2026
Počet shlédnutí: 159
