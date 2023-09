Dokument: EU bude požadovat, aby auta na e-paliva neměla žádný dopad na klima

Brusel 22. září (ČTK) - Evropská unie bude požadovat, aby auta na syntetická paliva, takzvaná e-paliva, byla stoprocentně uhlíkově neutrální, pokud se budou prodávat i po roce 2035. Uvádí se to v návrhu právního předpisu EU, do kterého nahlédla agentura Reuters.

Podle hlavní politiky EU v oblasti klimatu pro automobily, na níž se členské státy dohodly na začátku tohoto roku, musejí mít všechny nové automobily prodávané v EU od roku 2035 nulové emise CO 2 . Evropská komise (EK) ale připravuje plán, aby prodej nových automobilů, které jezdí pouze na e-paliva, mohl pokračovat i po roce 2035. Tuto výjimku požadovalo Německo.

Z návrhu právního předpisu EU podle Reuters vyplývá, že Brusel plánuje stanovit pro automobily na e-paliva přísné podmínky. Požaduje, aby jezdily na paliva s plně neutrálním CO 2 . E-paliva se považují za uhlíkově neutrální, pokud se při jejich výrobě používají zachycené emise CO 2 , které vyrovnávají emise CO 2 uvolněné při spalování paliva v motoru.

Návrh pravidel by byl přísnější než pravidla pro nízkouhlíková paliva, která se uplatňují v jiných přístupech EU v oblasti klimatu. Členské státy například mohou používat určitá paliva ke splnění cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pokud dosáhnou 70procentní, nikoli stoprocentní úspory emisí.

Odvětvová skupina eFuel Alliance uvedla, že předloha návrhu by od roku 2035 fakticky zakázala nové spalovací motory, pokud by započítávala emise v celém hodnotovém řetězci i emise z výroby elektronického paliva.

