Dodávky biometanu do sítí rostou, stále však jde ale o zlomek potenciálu
Praha 13. září (ČTK) - Dodávky biometanu do distribučních sítí v Česku postupně rostou, stále však využívají jen zlomek tuzemského potenciálu. Za loňský rok se do sítí dodalo téměř sedm milionů metrů krychlových biometanu, což meziročně představuje více než dvojnásobný nárůst. Letos by se podle odhadů měly opět více než zdvojnásobit. Celkově jde ale o necelé jedno procento spotřeby. Podle dřívějších vládních plánů měl přitom biometan nahradit i více než desetinu současné spotřeby zemního plynu. Vyplývá to z informací distributorů a největšího producenta bioplynu EFG.
V České republice v současné době dodává do plynárenské sítě biometan 12 zařízení. Převažují bioplynové stanice, kterých je po celé republice deset, doplněné dvěma čističkami odpadních vod. Ještě v roce 2022 přitom v tuzemsku fungovala jediná bioplynová stanice v Rapotíně.
I přes zrychlení tempa rozvoje bioplynových stanic v Česku není jisté, zda budou české kapacity stačit pro plnění dříve proklamovaných cílů. Podle aktuálně schváleného akčního plánu by totiž měla domácí produkce biometanu do roku 2030 dosáhnout 500 milionů metrů krychlových ročně. Současná měsíční výroba kolem 1,2 milionu metrů krychlových by se tak podle EFG musela zvýšit téměř 35krát a do roku 2029 by muselo vzniknout minimálně 100 nových stanic. Nejasný podle firmy zůstává také rozdíl mezi instalovanou kapacitou, která činí téměř 28 milionů metrů krychlových biometanu, a skutečnou produkcí. Ta by letos podle odhadů mohla vzrůst na 15 milionů metrů krychlových.
"Zejména u nových bioplynových stanic může být důvodem postupná stabilizace biologických procesů ve fermentorech, a s tím postupný nárůst vývinu bioplynu. Většina bioplynových stanic zároveň stále disponuje kogenerační jednotkou, a tak může být výroba biometanu a elektrické energie řízena dle cen denního trhu daných komodit tak, aby stanice vyráběla komoditu, na které v daném okamžiku nejvíce profituje," popsal výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.
Upozornil, že k dalšímu rozvoji oboru je zásadní také surovinová skladba nových biometanových stanic. V Česku je téměř 600 bioplynových stanic, z nichž podle Voltra lze až čtvrtinu upravit pro výrobu biometanu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo na začátku roku rozdělovat podporu na zřízení výroby a využití biometanu v ČR. Přihlásilo se o ni 15 projektů. Zájemci dohromady požádali o dotace za 600 milionů korun. Stát bude v dotacích dalších projektů z evropských peněz pokračovat, chce na ně vynaložit až miliardu korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 9. 2025
