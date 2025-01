Dobříš zakládá spolu s okolními obcemi energetické společenství

Dobříš (Příbramsko) 14. ledna (ČTK) - Dobříš na Příbramsku zakládá spolu s okolními obcemi a dalšími partnery energetické společenství ke sdílení elektřiny. Cílem je vytvoření lokálního energetického systému, který přispěje i k většímu využití obnovitelných zdrojů a snížení emisí oxidu uhličitého. Zakládajícími členy jsou kromě Dobříše obce Stará Huť, Rosovice a Malá Hraštice, Vodohospodářská společnost Dobříš či firma Dokas Dobříš, která ve městě zajišťuje komunální služby. Jejich zástupci dnes na radnici podepsali memorandum, v němž se zavázali k založení společenství.

Dobříš nedávno vybudovala dvě fotovoltaické elektrárny. Solární panely instalovala na střeše sportovní haly a v areálu čistírny odpadních vod. Stavbu fotovoltaické elektrárny mají v plánu například i ve Staré Huti. Společenství bude mít kontrolu nad výrobou z vlastních zdrojů a vlastní spotřebou. Sníží se závislost na externích dodavatelích, část výnosů zůstane v místě a nepoteče do velkých korporací. Bude také možné ucházet se o podporu od státu.



Podle místostarosty Tomáše Vokurky (ODS) podpisu memoranda předcházel ratifikační proces, který trval celý minulý rok. Vstup do společenství schvalovala zastupitelstva obcí. Po podpisu memoranda bude nutné zpracovat analýzy, vypracovat a schválit stanovy a formálně založit nový spolek a zaregistrovat ho. To by mělo být do konce letošního roku. Následně bude společenství hledat nové členy. Podle Vokurky se založením společenství nejsou spojené žádné přímé finanční náklady.



Starosta Pavel Svoboda (za ODS a nezávislé) připomněl, že pro obce je elektrická energie velkým tématem, náklady rostou a stále více zařízení je na elektřinu, třeba čistička odpadních vod. "To jsou hlavní důvody, abychom elektřinu vyráběli i společně spotřebovávali a sdíleli ji tady v regionu," podotkl Svoboda. Doufá, že ke společenství se přidají i další obce a instituce v okolí, ale také soukromý sektor a vlastníci budov.



Vznik energetických společenství umožnila novela energetického zákona, která vstoupila v účinnost loni v červenci. Podle jednatele poradenské firmy Leon Taurus Jiřího Sticha byla první dvě zaregistrovaná společenství na Opavsku a v Plzeňském kraji, ale zatím nejsou funkční.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 1. 2025

