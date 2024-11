Dobřany chtějí postavit zdroj na biomasu, má dodávat levnější teplo i elektřinu

Dobřany (Plzeňsko) 4. listopadu (ČTK) - Sedmitisícové Dobřany na Plzeňsku chtějí postavit zdroj na biomasu. Má vyrábět teplo pro obyvatele a firmy, ale také elektřinu. Biopalivo si s velkou rezervou zabezpečí z vlastních polí a lesů. Stavět se má po etapách, celkové náklady převýší 100 milionů Kč. ČTK to řekl starosta Martin Sobotka (Aktivní Dobřany). Město, které má teď tři kotle na plyn, si tím chce dlouhodobě zajistit levnější teplo.

Radnice reagovala na setkání s podnikateli a firmami, jejichž zástupci uvedli, že by jim velmi pomohlo, kdyby s nimi město spolupracovalo v energetice. Ze studie ČVUT na výstavbu kogeneračního zdroje, kterou si Dobřany nechaly zpracovat v prvním pololetí, vyšlo, že s dotací i bez ní má projekt rozumnou návratnost, takže s ním podle Sobotky počítá.



"Holý základ by přišel na 40 až 60 milionů korun, což není nic strašného v rámci našich rozpočtových možností. Navíc to lze dělat modulárně a vydělat si na to prodejem tepla i paliva," řekl starosta. Město plánuje větší zdroj, který pomůže podnikatelům. "Oslovili jsme firmy v okolí a všechny by se chtěly připojit. Navíc by vznikla lokální distribuční soustava a my bychom jim dodávali elektřinu s minimálními distribučními poplatky," uvedl. Studie ČVUT doporučila společný zdroj tepla a elektřiny, jejíž přebytky by se ukládaly do vodíku.



"Máme už prověřeno, že ekonomika by měla vycházet. Ale bohužel v Česku není moc odborníků, kteří by dokázali spočítat náklady na výrobu paliva na pozemcích města, takže teď ještě s finálním rozhodnutím čekáme na analýzu těchto nákladů, která bude vycházet z německých zkušeností agroenergetiky," uvedl starosta. Podle něj už fungují třeba koncepty "z pole do kotle", kdy se palivo nemusí nikde skladovat.



Dobřany vlastní asi 1200 hektarů zemědělské půdy plus 630 hektarů lesa. "Abychom pokryli stávající výrobu v plynové kotelně, která zásobuje teplem asi 40 procent občanů plus městské budovy, tak nám stačí asi 400 hektarů zemědělské půdy," uvedl starosta. Pokud by byla poptávka od obyvatel, kteří nejsou napojeni na centrální zdroj, město rozvody rozšíří, například při rekonstrukci silnic.



Město by nový zdroj s tepleným výkonem asi osm megawattů postavilo na okraji průmyslové zóny, kde by lidi nezatěžoval prach nebo doprava paliva. Horkovod by vedl pod tratí do výměníků k současným kotlům, které by dále sloužily jako záloha pro případ poruchy.



"A tím, že si vyrobíme palivo sami, tak budeme hlídat cenu," uvedl starosta. Cena pro občany by se měla dlouhodobě držet zhruba třetinu pod cenou tepla ze zemního plynu.



Na konci roku by mělo mít město studii nákladů na výrobu a transport paliva. Příští rok si objedná místní energetickou koncepci, z níž vyjdou parametry pro soutěž na dodavatele, který bude současně projektovat i stavět (metoda design and build).



