Dobřanské lesy, jež léta přinášely zisk, sráží do ztráty kůrovec

Dobřany (Plzeňsko) 1. února (ČTK) - Dobřanské lesy, které léta přinášely šestitisícovému městu roční zisk v milionech korun, zachraňuje od ztráty státní dotace na kůrovcovou kalamitu. Za loňský rok skončí na nule. Kůrovec stále ničí lesy ve velkém, řekla dnes ČTK místostarostka Lenka Tomanová (Aktivní Dobřany). Město, které vlastní 630 hektarů lesních porostů, mělo loni i v roce 2019 historicky nejvyšší těžbu.

"Díky dotacím státu na kůrovce plus dotacím na zalesňování a na stavbu oplocenek budeme na nule," uvedla Tomanová. Loni dostalo město dva miliony korun, letos by to měla být stejná suma. "Dotace zatím nemáme, jen avízo, že se budou krátit," řekla. Podle Tomanové budou i letos problémy s kůrovcem stejné, i když loni více pršelo.

"Předloni i loni se těžba pohybovala kolem 5000 kubíků dřeva," uvedla. Podle Tomanové byl celé dva přechozí roky problém dřevo udat a ceny na trhu byly velmi nízké. Začátkem letošního roku se ale kvůli vyšší poptávce zvedly. "V některých sortimentech jsou až o pětinu vyšší, zejména u výřezů, o 200 až 300 korun na prostorový metr, což je dobré," uvedla. Ceny konkrétního sortimentu jsou obchodním tajemstvím.

Kvůli výměně hajného ukončilo město těžbu a zahájilo prodej až nyní. V současné době je v lesích 1300 metrů krychlových kůrovcového dřeva, které se musí zlikvidovat do konce března. "Už ho máme vytahané k odvozním cestám," uvedla Tomanová. Nejvíce se těžilo v oblasti Vysoká.

Dobřany nechtěly kůrovcové dřevo prodávat za nízké tržní ceny, které by nepokryly ani náklady na zpracování, a proto se ho snaží nabízet místním jako palivo za 300 korun za prostorový metr bez DPH, stejně jako loni. "Je složené u odvozních cest. Člověk si po dohodě s hajným přijede, naloží si ho a odveze," uvedla Tomanová. Lidé ale požadovali dopravu až domů, a proto město koupilo za čtyři miliony traktor s vyvážečkou, kam se vejde deset metrů krychlových. Podle Tomanové si lidé na traktor, který umí i těžit, zvykají. Parkuje v areálu sběrného dvora. Když tam přijedou něco vysypat, tak si hned mohou dřevo odvézt.

"Peníze za palivové dřevo pokryjí náklady na těžbu. Je to rozhodně lepší, než ho prodávat třeba za minus do Německa, Rakouska. Dřevo zůstane v Dobřanech a v okolí," dodala místostarostka.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 2. 2021

