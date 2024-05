Do povinné výměny neekologických kotlů je 100 dnů, zbývá přes 200.000 kotlů

Praha 24. května (ČTK) - V českých domácnostech je v současnosti potřeba vyměnit více než 200.000 nevyhovujících kotlů, do povinné výměny neekologických kotlů přitom zbývá 100 dnů. Vyplývá to z informací Asociace podniků topenářské techniky. Výměny zařízení podle výrobců v posledních týdnech přidávají na tempu. Poptávka vzrostla oproti začátku roku i loňsku o desítky procent.

Od 1. září bude v Česku zakázaný provoz kotlů, které nebudou splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50.000 korun, a to opakovaně.



Podle prezidenta asociace Zdeňka Lyčky mohou i přes blížící se zákaz majitelé nevyhovujících kotlů výměnu stihnout. Situaci však podle něj musí začít řešit okamžitě. Zároveň upozornil, že počet kotlů k výměně může být ještě vyšší, protože od září by mělo být vyřazeno z provozu dalších možná až 50.000 kotlů, které slouží jako záložní či doplňkový zdroj tepla.



Variantou za starý nevyhovující kotel je podle asociace modernější varianta kotle na tuhá paliva, plynový kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo.



Výrobci potvrzují, že s koncem zimy a s blížícím se termínem zákazu přidávají výměny na intenzitě. "V posledních týdnech se poptávka zvýšila oproti začátku roku i trojnásobně," uvedl obchodní ředitel českého výrobce zplynovacích kotlů Blaze Harmony Jaromír Maňák. Ve srovnání s loňskem je podle něj aktuální zájem zhruba o 50 procent vyšší.



Meziročně o 70 procent vyšší poptávku po tepelných čerpadlech eviduje nyní také společnost 81Klima. "Poptávka sice není taková jako v roce 2022, kdy byla poptávka rekordní, jelikož byla hnaná strachem z nedostatku plynu kvůli začátku války na Ukrajině, ale i tak je jasně vidět, že se blíží povinná výměna kotlů v září 2024," řekl spolumajitel společnosti Martin Mrajca.



Jednou z hlavních příčin toho, proč dosud zůstává mnoho neekologických kotlů v provozu, jsou podle asociace náklady na pořízení nového zařízení. I s využitím státních dotací jde o desetitisíce korun. Podle výrobců ovšem může být návratnost takové investice poměrně rychlá. "V moderním kotli spálí uživatelé až o polovinu méně dřeva, než ve starém či méně účinném kotli. Díky špičkovým materiálům použitých při výrobě je uváděná životnost nového kotle přes 20 let," podotkl Maňák.



