Praha 27. února (ČTK) - Energetičtí distributoři v Praze plánují letos do obnovy a rozvoje elektrárenských a plynárenských sítí investovat několik miliard korun, podobně jako loni. Zaměřit se chtějí nejen na rekonstrukce stávajících zařízení ale i na posilování sítí pro nové zdroje. Vyplývá to z informací Pražské energetiky a Pražské plynárenské, které firmy poskytly ČTK. Investice do svých sítí chystají i další distributoři v Česku.

Elektrárenskou distribuční síť na území hlavního města zajišťuje Pražská energetika. "Do naší distribuční sítě v posledních letech investujeme každoročně přes 2,5 miliardy korun a nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy opět zvýšíme kapacitu sítě," uvedl mluvčí PRE Karel Hanzelka.



Společnost se podle něj zaměří především na posilování kabelových sítí na úrovni vysokého a nízkého napětí, rozvoj optické infrastruktury a dálkově ovládaných a monitorovaných distribučních trafostanic.



Kromě toho PRE připravuje i investice, které mají význam pro rozšiřující se metropoli. Konkrétně půjde například o obnovu transformátorů mimo jiné v Běchovicích a na Červeném vrchu nebo o doplnění rozvoden Letňany a Sever o třetí transformátory.



"Tyto kroky připraví oblast na další rozvoj - připojování nových odběratelů a obnovitelných zdrojů," uvedl Hanzelka. Další projekty zahrnují modernizace a rekonstrukce transformoven a rozvoden a výstavbu vedení.



Pražská plynárenská, která má v metropoli na starosti distribuci plynu, plánuje investovat podobně jako loni kolem 1,25 miliardy korun. Největší část investic bude podle společnosti směřovat do obnovy místních sítí v zastavěných částech Prahy.



"Pražané nás v první polovině roku zaznamenají například na Alšově nábřeží, v Hybernské a Celetné. Kvůli výstavbě nové trolejbusové trati ale také třeba v Praze 5 v ulici Na Václavce a okolí, kde se uskuteční v rámci koordinací dalších městských společností kompletní obnova infrastrukturních sítí včetně povrchů a chodníků právě před výstavbou nové trolejbusové trati," uvedl mluvčí společnosti Pražská Plynárenská Distribuce Jan Srb.



Investice do tuzemských distribučních soustav, zejména pak v elektroenergetice, budou podle provozovatelů postupně stoupat. Podle jejich odhadů bude v příštích letech nutné navýšit souhrnné investice do elektrárenské soustavy až na 40 miliard korun ročně, což by bylo oproti současnosti asi o 38 procent více.



Posilování investic zřejmě bude podle provozovatelů vzhledem k očekávanému zvýšení spotřeby plynu zapotřebí i v případě plynárenských sítí. Přesnější finanční náklady ovšem ještě budou záviset na státem určovaných podmínkách dotací. Navýšení investic je podle distributorů nutné kvůli rostoucím nárokům na rozvoj a řízení sítí.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 2. 2025

