Zprávy z tisku
Díky novému systému se Nový Bor posunul v třídění odpadu mezi nejlepší v kraji
Nový Bor (Českolipsko) 24. června (ČTK) - Díky zavedení systému třídění odpadků přímo u domů se loni v Novém Boru na Českolipsku vytřídilo téměř 53 procent komunálního odpadu. O rok dříve šlo k opětovnému využití necelých 39 procent. Mezi městy nad 2000 obyvatel v Libereckém kraji se Nový Bor v třídění posunul z 12. na čtvrté místo. ČTK to řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Foto: Archiv CZ Biom
Díky lepšímu třídění se výrazně snížilo množství odpadu, za jehož uložení na skládku muselo město platit. Zatímco předloni skončilo na skládce přes 3000 tun odpadu, loni to bylo necelých 2337 tun. "Jsme spokojeni, ale hlavně jsou spokojeni občané. My jsme to zavedli ve všech rodinných domech, trošku problémy máme na sídlišti, ale tam jsme ponechali bývalá hnízda, takže s tím novým systémem máme z našeho pohledu výrazně lepší vytříděnost, než jsme měli předtím," uvedl Dvořák.
Nový Bor je s 11.300 obyvateli pátým největším městem v Libereckém kraji. Do systému třídění odpadu přímo u domu se zatím zapojilo 1216 domácností, které si dohromady vyzvedly 2385 nádob na tříděný odpad. U domů mohou lidé mít od loňska nejen popelnici na směsný odpad, ale také nádoby na bioodpad, papír a na takzvanou multikomoditu, kam mohou třídit plasty, kovy a nápojové kartony. Poplatek za odpad zůstal 900 korun na člověka za rok.
Největší podíl na vytříděném odpadu má dlouhodobě biologicky rozložitelný odpad. Ve velkém množství se ale třídí také kovy, papír, plasty, dřevo nebo sklo. Podle pracovníků technické správy se potvrzuje, že pokud mají lidé třídění jednoduché a dostupné, většina z nich ho přirozeně využívá. "Výsledky jsou velmi dobré, ale stále máme prostor pro zlepšení. Velký potenciál vidíme především v třídění bioodpadu na sídlištích. Právě tam chceme systém ještě rozšířit," řekla Šárka Vlková z technické správy města.
V Libereckém kraji vytřídil loni každý z jeho obyvatel v průměru 93,2 kilogramu odpadu, meziročně zhruba o 12 procent víc. V třídění se kraj zlepšuje a je nad celostátním průměrem, který se loni podle údajů obalové společnosti EKO-KOM zvýšil na 90,5 kilogramu. Do výkupen odevzdali obyvatelé kraje v přepočtu na člověka ještě osm kilogramů kovů, celková výtěžnost tříděného odpadu v kraji tak přesáhla 101 kilogramů. Nejlépe loni odpad v kraji třídili obyvatelé v Pasekách nad Jizerou na Semilsku, Kořenově na Jablonecku a Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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Díky novému systému se Nový Bor posunul v třídění odpadu mezi nejlepší v kraji
Nový Bor (Českolipsko) 24. června (ČTK) - Díky zavedení systému třídění odpadků přímo u domů se loni v Novém Boru na Českolipsku vytřídilo téměř 53 procent komunálního odpadu. O rok dříve šlo k opětovnému využití necelých 39 procent. Mezi městy nad 2000 obyvatel v Libereckém kraji se Nový Bor v třídění posunul z 12. na čtvrté místo. ČTK to řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Díky lepšímu třídění se výrazně snížilo množství odpadu, za jehož uložení na skládku muselo město platit. Zatímco předloni skončilo na skládce přes 3000 tun odpadu, loni to bylo necelých 2337 tun. "Jsme spokojeni, ale hlavně jsou spokojeni občané. My jsme to zavedli ve všech rodinných domech, trošku problémy máme na sídlišti, ale tam jsme ponechali bývalá hnízda, takže s tím novým systémem máme z našeho pohledu výrazně lepší vytříděnost, než jsme měli předtím," uvedl Dvořák.
Nový Bor je s 11.300 obyvateli pátým největším městem v Libereckém kraji. Do systému třídění odpadu přímo u domu se zatím zapojilo 1216 domácností, které si dohromady vyzvedly 2385 nádob na tříděný odpad. U domů mohou lidé mít od loňska nejen popelnici na směsný odpad, ale také nádoby na bioodpad, papír a na takzvanou multikomoditu, kam mohou třídit plasty, kovy a nápojové kartony. Poplatek za odpad zůstal 900 korun na člověka za rok.
Největší podíl na vytříděném odpadu má dlouhodobě biologicky rozložitelný odpad. Ve velkém množství se ale třídí také kovy, papír, plasty, dřevo nebo sklo. Podle pracovníků technické správy se potvrzuje, že pokud mají lidé třídění jednoduché a dostupné, většina z nich ho přirozeně využívá. "Výsledky jsou velmi dobré, ale stále máme prostor pro zlepšení. Velký potenciál vidíme především v třídění bioodpadu na sídlištích. Právě tam chceme systém ještě rozšířit," řekla Šárka Vlková z technické správy města.
V Libereckém kraji vytřídil loni každý z jeho obyvatel v průměru 93,2 kilogramu odpadu, meziročně zhruba o 12 procent víc. V třídění se kraj zlepšuje a je nad celostátním průměrem, který se loni podle údajů obalové společnosti EKO-KOM zvýšil na 90,5 kilogramu. Do výkupen odevzdali obyvatelé kraje v přepočtu na člověka ještě osm kilogramů kovů, celková výtěžnost tříděného odpadu v kraji tak přesáhla 101 kilogramů. Nejlépe loni odpad v kraji třídili obyvatelé v Pasekách nad Jizerou na Semilsku, Kořenově na Jablonecku a Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
Počet shlédnutí: 25