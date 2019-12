Den čisté mobility na českobudějovické náplavce

Ve středu 20. 9. 2017 pořádá poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (ECČB) od 9 do 18 hodin Den čisté mobility na českobudějovické náplavce. Elektromobily, elektrokola, elektrokoloběžky, elektrolongboardy, auto- a cyklotrenažér, testovací jízdy, soutěže s ECČB, Besipem, Radambukem, zásady první pomoci s Českým červeným křížem, soutěž o let horkovzdušným balónem, biketrialová show, skákací hrad, dětský koutek. Od 9 do 13 hodin vzdělávací program pro školy, odpoledne pro všechny.

Využijte možnost otestovat si své znalosti a vyzkoušet zručnost při jízdě např. na elektrokole nebo elektroskateboardu, přijďte nahlédnout pod kapotu elektromobilům a vozům na CNG, nechat se svézt v Tesle společnosti E.ON a podpořte tím s námi Evropský týden mobility.

Na bohatém programu se podílejí E.ON Česká republika, ÚAMK, BESIP, Český červený kříž, RADAMBUK, M -- centrum pro mladou rodinu, HUGO Bike, Dajsport, Rekola, Cyklo Eliáš, Cyklo Extra, Cyklo Budějovice, Autonapůl a společnost EPIC.

Akce je bezplatná. Projekt podpořilo statutární město České Budějovice a Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Mediálními partnery akce jsou Rádio Kiss a Regionální televize JIŽNÍ ČECHY.

Zdroj: Tisková zpráva ECCB 15.9.2017

