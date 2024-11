Deloitte: Snížení podpory OZE povede k rušení zařízení, hrozí velké ztráty

Praha 13. listopadu (ČTK) - Vládou navrhované snížení dotací pro podporované zdroje energie (POZE) by podle solárníků vedly ke zrušení až dvou gigawattů (GW) stávajících fotovoltaických elektráren (FVE) a zároveň by ohrozily výstavbu dalších zařízení. Veřejné rozpočty by tím přišly do roku 2030 o výnosy za zhruba 141 miliard Kč. Problémy by se navíc mohly přesunout i do dalších oborů včetně bankovního sektoru. Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte, kterou zveřejnila Solární asociace. Ministerstvo financí upozornilo, že chystané změny v podpoře neznamenají její úplné zrušení. Cílem úprav je podle úřadu zabránit tzv. překompenzaci části provozovatelů.

Dotace na POZE stát vyplácí od roku 2006, do loňska na nich vyplatil v souhrnu přes 538 miliard Kč. Další miliardy zaplatili odběratelé v rámci svých plateb za dodávku elektřiny.



Vláda chce příští rok vyčlenit ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie 8,5 miliardy korun, stejně jako letos. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přitom původně pro rok 2025 podle stávajících pravidel počítalo s 31,2 miliardy korun. Kabinet navrhl například individuální vyhodnocování výnosnosti provozu solárních elektráren, zejména těch uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Vláda bude také podporu vyplácet na nižší úrovni než dosud. Současné výnosové procento ve výši 8,4 procenta pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2006 až 2012 může být podle ministerstva financí v souladu s evropskými pravidly sníženo až na 6,3 procenta.



Bez výraznější provozní podpory se však provozovatelé podle Solární asociace neobejdou, samotné příjmy z prodeje energie totiž nestačí. Podle studie tak hrozí neschopnost investorů platit nájmy, úvěry bankám a další závazky. Při platební neschopnosti navíc provozovatelům hrozí odebrání licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro dodávku elektrické energie do sítě. Důsledkem bude podle studie rušení elektráren o celkovém výkonu až dvou GW ze sítě a znemožnění výstavby až 3,6 GW nových solárů.



"V současné době je cca 72 procent investic do nových velkých FVE realizováno investory, kteří již v ČR FVE vlastní a provozují. Zrušení či snížení provozní podpory tak ohrožuje nejen existenci postavených zdrojů, ale i budoucí investiční aktivity majitelů FVE,“ uvádí studie.



Zastavení výstavby solárů by podle studie mělo dopad i na HDP nebo domácnosti, a to v řádu desítek miliard korun. Podle asociace by se negativní dopady přelily i do dalších oborů. Bankám by podle studie hrozilo nesplácení úvěrů za stávající fotovoltaiky ve výši 30 miliard korun. Dalším z důsledků by pak bylo oslabení konkurenceschopnosti českých firem kvůli nedostatku tzv. zelené energie.



"Abychom pokryli potřeby stávajících českých firem, je zapotřebí velmi rychle stavět nové obnovitelné zdroje. Stát se namísto toho rozhodl zlikvidovat i ty stávající," uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Upozornil, že návrh bude mít vliv i na důvěru investorů. Tři zahraniční solární investoři Enery, Voltaic Network a Photon Energy Group už totiž oznámili, že chystají žalobu proti Česku.



Ministerstvo financí (MF) s kritikou nesouhlasí. "Primárně jde o vylepšení procesu kontroly a přezkumu daných parametrů především u fotovoltaik uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 a jejichž výkon je vyšší než 30 kW. Podstatnou část tržeb těchto provozovatelů totiž tvoří prostředky daňových poplatníků, a tedy MF nevidí nic nestandardního na tom, že chce stát provádět širší kontrolu těchto výdajů ze státního rozpočtu. Cílem navržených kroků je zabránit překompenzaci, která vede k deformacím trhu, ale také zbytečně zatěžuje daňové poplatníky, kteří financování této podpory nesou na svých bedrech," uvedl Ondřej Macura z tiskového odboru úřadu. Podle ministerstva navržená opatření zachovávají legitimní očekávání investorů a jsou v souladu s legislativou.



Analytik XTB Jiří Tyleček očekává od snížení POZE krátkodobé úspory, dlouhodobě se však tento krok podle něj státu nevyplatí. "Někteří provozovatelé fotovoltaik se mohou dostat do problémů, ale hlavní riziko spočívá v dlouhodobém oslabení důvěry investorů v Česko. V nadcházejících letech bude potřeba investic v hodnotě stovek miliard korun, a budoucí podpora státu bude muset kompenzovat vyšší rizika," podotkl. Případné zpomalení výstavby zelených zdrojů by podle něj navíc mohlo ohrozit budoucí energetickou bezpečnost Česka.



Návrh opatření k POZE je nyní ve Sněmovně, konečné schválení čeká kabinet před třetím čtením státního rozpočtu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 11. 2024

Datum uveřejnění: 13.11.24

Poslední změna: 17.11.2024

