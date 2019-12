Další kolo dotací na kotle začne v hradeckém kraji 11. září

Hradec Králové 1. července (ČTK) - Další kolo dotací na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva začne v Královéhradeckém kraji 11. září. Rozdělovat se bude 150 milionů korun a žádosti mohou lidé podávat výhradně elektronickou cestou. Dosud kraj ve dvou dotačních vlnách rozdělil od roku 2016 mezi asi 5000 žadatelů přibližně 400 milionů korun. ČTK to dnes řekli představitelé hejtmanství.

Chystané dotace jsou prvním kolem třetí dotační vlny, v níž bude rozděleno 207 milionů korun. Druhé kolo třetí dotační vlny by mělo být vyhlášeno na jaře 2020. Podle vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje a dotací Ivany Kudrnáčové jde o poslední velkou dotační vlnu na výměnu kotlů. Z nyní rozdělovaných 150 milionů korun by mělo být vyměněno 1000 až 1200 uhelných kotlů s ručním přikládáním emisních tříd jedna a dvě.

Dotaci lze použít na kotel na biomasu, tepelná čerpadla a na plynové kondenzační kotle. Maximální výše podpory je až 127.500 korun, podpora může činit až 80 procent ceny kotle. "Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel," upozornil krajský radní pro regionální rozvoj a dotace Pavel Hečko (ČSSD). Dosud lidé měli největší zájem o dotace na tepelná čerpadla, která si pořídili téměř v polovině případů.

Žádosti bude kraj přijímat jen elektronicky prostřednictvím krajského portálu DOTIS, lidé na úřadě fronty stát nebudou. Zápis do pořadníku žadatelů by měl být spuštěn 11. září v 10:00. Kapacita pořadníku bude nastavena na 1500 míst. Uchazeči, kteří získají pořadové číslo, budou muset následně do 30. září elektronicky kraji poslat žádost.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3.7.2019

Datum uveřejnění: 1. července 2019

Poslední změna: 3. července 2019

