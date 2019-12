ČVUT vyvinulo systém, který by mohl snížit spotřebu energie budov

Praha 15. dubna (ČTK) - Systém, který umožní třeba v rodinných domech využívat více než 80 procent potřebné energie z obnovitelných zdrojů, společně vyvinuli výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a odborníci na vytápění ze společnosti Regulus. Systém pro zásobování budovy teplem, chladem a elektřinou kombinuje tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a sezonní akumulátor umístěný pod základy domu. V tiskové zprávě to dnes ČTK sdělila Technologická agentura ČR (TA ČR).

Systém maximálně využívá elektřinu z fotovoltaických panelů. Pokud se jí vyrábí dostatek, tepelné čerpadlo začne odebírat teplo z okolního prostředí a ohřívat zásobník tepla a přebytečné teplo ukládá do zemního zásobníku bez použití běžné elektrické sítě. "Ta se využívá především v zimě, kdy čerpadlo odebírá nahromaděné teplo ze zemního zásobníku o výrazně vyšší teplotě, než je venku. Pracuje tak s mnohem vyšší výkonností při vytápění budovy," řekl Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Vysoká energetická soběstačnost takovýchto budov zkracuje dobu ekonomické návratnosti. Při současných cenách energie se podle TA ČR podobný projekt zaplatí do deseti let. Nový systém by také mohl snížit využívání neobnovitelné primární energie pod 20 kilowatthodin na metr čtvereční za rok, což je podle výzkumníků zhruba třetina energetické náročnosti českých domů.

"Výborné výsledky projektu a jejich zavedení do stavební praxe přispějí nejen ke snižování energetické náročnosti budov, ale i ke zvyšování kvality života obyvatel a životního prostředí. Projekt se může okamžitě uplatnit v široké míře a navíc posílí výkonnost a růst konkurenceschopnosti firem, zabývajících se výstavbou budov a jejich vytápěním," dodal předseda TA ČR Petr Konvalinka. Agentura projekt podpořila více než 8,2 milionu korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18.4.2019

