Zprávy z tisku
Cukrovar v Opavě má novou kotelnu na zemní plyn a bioplyn za čtvrt miliardy Kč
Opava 29. září (ČTK) - Cukrovar v Opavě má novou kotelnu na zemní plyn a bioplyn zhruba za 250 milionů korun. Nahradí uhelné zdroje. Poprvé tam tak letos má cukrovarnická kampaň ekologičtější formu a odehrává se bez spalování uhlí. Kotelnu vybudovala společnost ČEZ ESL, dceřiná firma ČEZ ESCO. ČTK to dnes řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
Foto: Geierweb@Pixabay.com
Společnost Moravskoslezské cukrovary letos uzavřela závod v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku a výrobu zachovala jen v Opavě. Mateřská rakouská společnost Agrana zavřela i závod v Leopoldsdorfu, a v Rakousku tak také zůstal jen jeden závod, v Tullnu. Investice do nové kotelny potvrzuje, že výrobu v Opavě chce Agrana rozvíjet.
"Výroba cukru je velmi energeticky náročná, nová technologie nám umožní optimalizovat náklady na energie a snížit množství emisí. Nižší emise CO2 jsou závazkem společnosti a významným příspěvkem životnímu prostředí. Nové kotle jsou navíc schopné upravit svoji činnost podle aktuálních sezonních výrobních potřeb našeho cukrovaru," uvedl jednatel Moravskoslezských cukrovarů Adrián Šedivý.
Generální ředitel ESL Marcel Jenčo uvedl, že nová parní kotelna je nejen ekologičtější, ale také efektivnější a spolehlivější než dosavadní uhelné zařízení. "Unikátní kotelna na výrobu nízkotlaké syté páry má moderní technologii, která umožní plynule přepínat mezi zemním plynem a směsí zemního plynu s bioplynem," uvedl Jenčo. Bioplyn cukrovar získává z odpadních vod při zpracování cukrové řepy.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 9. 2025
Poslední změna: 3.10.2025
Počet shlédnutí: 0
Cukrovar v Opavě má novou kotelnu na zemní plyn a bioplyn za čtvrt miliardy Kč
Opava 29. září (ČTK) - Cukrovar v Opavě má novou kotelnu na zemní plyn a bioplyn zhruba za 250 milionů korun. Nahradí uhelné zdroje. Poprvé tam tak letos má cukrovarnická kampaň ekologičtější formu a odehrává se bez spalování uhlí. Kotelnu vybudovala společnost ČEZ ESL, dceřiná firma ČEZ ESCO. ČTK to dnes řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
Společnost Moravskoslezské cukrovary letos uzavřela závod v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku a výrobu zachovala jen v Opavě. Mateřská rakouská společnost Agrana zavřela i závod v Leopoldsdorfu, a v Rakousku tak také zůstal jen jeden závod, v Tullnu. Investice do nové kotelny potvrzuje, že výrobu v Opavě chce Agrana rozvíjet.
"Výroba cukru je velmi energeticky náročná, nová technologie nám umožní optimalizovat náklady na energie a snížit množství emisí. Nižší emise CO2 jsou závazkem společnosti a významným příspěvkem životnímu prostředí. Nové kotle jsou navíc schopné upravit svoji činnost podle aktuálních sezonních výrobních potřeb našeho cukrovaru," uvedl jednatel Moravskoslezských cukrovarů Adrián Šedivý.
Generální ředitel ESL Marcel Jenčo uvedl, že nová parní kotelna je nejen ekologičtější, ale také efektivnější a spolehlivější než dosavadní uhelné zařízení. "Unikátní kotelna na výrobu nízkotlaké syté páry má moderní technologii, která umožní plynule přepínat mezi zemním plynem a směsí zemního plynu s bioplynem," uvedl Jenčo. Bioplyn cukrovar získává z odpadních vod při zpracování cukrové řepy.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 9. 2025
Poslední změna: 3.10.2025
Počet shlédnutí: 0