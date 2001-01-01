Zprávy z tisku
Čtyři pětiny obcí by podle průzkumu podpořily obnovitelné zdroje energie
Praha 1. dubna (ČTK) - Čtyři pětiny zástupců obcí by podle průzkumu Sdružení místních samospráv podpořily výstavbu obnovitelných zdrojů energie na svém území, pokud by z toho měly prospěch. Výsledky průzkumu dnes představilo sdružení souběžně se startem inovované environmentální soutěže Soběstačná obec 2100, jejímž cílem je upozornit na nápadité projekty s dlouhodobým přínosem pro obce.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
"Pro téměř 68 procent obcí je hlavním podmínkou výstavby (obnovitelných zdrojů energie), aby nové zdroje zlevnily elektřinu pro obec a její obyvatele," uvedl místopředseda sdružení Tomáš Dubský.
Podle něj příspěvek do obecního rozpočtu od výstavby zdrojů očekává 54 procent zástupců 738 obcí, 33 procent pak investice do infrastruktury obce. Za žádných okolností takové zdroje nechce na území obce 16 procent oslovených zástupců.
Nejvíce představitelů obcí (43 procent) má podle průzkumu za to, že vlastníky zdrojů a tím i příjemcem výhod by měly být obce. Podle 36 procent by to měl být stát, pět procent uvedlo soukromé korporace.
Tři čtvrtiny zástupců obcí by podle průzkumu umožnily výstavbu větrných elektráren na území sousední obce, pokud by z toho jejich obec měla také přínos. Proti záměru by aktivně vystoupili zástupci 26 procent oslovených obcí.
Více než třetina obcí podle průzkumu má nebo bude mít zpracovanou vlastní energetickou koncepci, 34 procent o ní uvažuje a 30 procent ji nemá nebo ani neplánuje. Téměř polovina obcí nemá žádného stabilního partnera pro konzultace v oblasti energetiky, přičemž dvě třetiny obcí se v energetické legislativě orientují průměrně. Celkovou spotřebu energií na svém území zná jen desetina obcí.
Zlepšit situaci chce sdružení i prostřednictvím soutěže, která navazuje na soutěž Obec 2030. Díky předchozím ročníkům nabízí přehled tří stovek úspěšných projektů. Jedním z nich je chytrá učebna Archimedes v Křenově na Svitavsku, který s ní zvítězil v minulém ročníku soutěže, do něhož se přihlásilo 76 obcí. Přihlášky do letošního ročníku lze zasílat do konce května, vítězové budou vyhlášeni 16. září. Budou moci získat elektronickou úřední desku, bezplatné služby energetického manažera nebo jim bude zapůjčen elektromobil.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 4. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
