Praha 23. února (ČTK) - Zhruba dvě třetiny energií, které české domácnosti spotřebují, používají k vytápění. V roce 2015 to bylo 196.585 terajoulů. Průměrná energetická náročnost českých domácností od roku 1990 klesla o 28 procent na 65 gigajoulů na byt. Téměř 98 procent domácností vlastní televizor, 94 procent má automatickou pračku. Naopak sušičku prádla má pouze každá dvacátá domácnost. Automobil používají dvě třetiny rodin. Vyplývá to z výsledků šetření Energo 2015, které dnes na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Průměrná energetická náročnost podle ČSÚ klesá hlavně kvůli zateplení nebo výměně oken. Druhou největší položkou po vytápění je ohřev vody, na které jde necelá pětina spotřeby. Následují osvětlení, spotřebiče a vaření se sedmi procenty. Naopak na klimatizaci připadá pouze 0,1 procenta spotřeby.

"Zásadně se změnila struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z tuhých paliv, nyní je to jen 13 procent. Domácnosti upouštějí od uhlí. Naopak více používají zemní plyn nebo obnovitelné zdroje, jako je palivové dřevo, pelety nebo fotovoltaické systémy," uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Zemní plyn a obnovitelné zdroje tvořily v roce 2015 v souhrnu 54 procent spotřeby.

Na domácnosti připadá 28 procent z celkové tuzemské energetické spotřeby. U obnovitelných zdrojů energie (včetně palivového dřeva) činí tento podíl dvě třetiny, v případě tuhých paliv jej to přes jednu třetinu, u nakupovaného tepla necelou polovinu, u elektřiny zhruba čtvrtinu.

Nejrozšířenější energií je elektřina, využívá ji 4,3 milionu domácností. Průměrná spotřeba elektřiny v roce 2015 činila 3279 kWh na byt. Z regionálního pohledu byla nejvyšší v Královéhradeckém kraji. Pokud jde o tuhá paliva, domácnosti používající hnědé uhlí vykázaly průměrnou roční spotřebu 3,7 tuny. To pro ně znamenalo roční výdaj 13.000 korun. V případě černého uhlí byla průměrná spotřeba 2,9 tuny, což představovalo náklad 14.000 korun.

Naprostá většina (přes 90 procent) rodin je podle ČSÚ vybavena televizí, automatickou pračkou a ledničkou s mrazákem. Přes 70 procent domácností vlastní počítač nebo notebook. Myčku nádobí má zhruba každá třetí rodina, samostatný mrazák asi pětina z nich. Naopak sušičku prádla má pouze pět procent domácností.

Pokud jde o stáří jednotlivých spotřebičů, většinou se pohybovalo od dvou do pěti let. Výjimku tvořily samostatná chladnička nebo chladnička s mrazákem, které byly nejčastěji ve stáří šest až deset let. Samostatný mrazák byl v nejvíce případech dokonce starší než deset let. Největší podíl spotřebičů do dvou let byl u sušiček prádla (25,2 procenta), televizorů (10,6 procenta) a myček nádobí (10,5 procenta).

Automobil vlastní dvě třetiny českých rodin, necelá pětina využívá pro soukromé účely dva a více automobilů. Co se týče používaných paliv, téměř dvě třetiny připadají na benzin, více než třetina na naftu. Na alternativní paliva, jako LPG nebo CNG, jezdila jen necelá dvě procenta aut.

Za rok najezdí domácnost autem na území ČR v průměru 8200 kilometrů. Nejvíce majitelé ve Středočeském kraji (9800 km), nejméně v Ústeckém kraji (6900 km). V zahraničí Češi najezdí ročně v průměru cca 1900 kilometrů. Nejvíce Pražané (4250 km), naopak nejméně obyvatelé ze Středočeského a Plzeňského kraje, méně než 1000 kilometrů.

ČSÚ sbíral data ve druhé polovině roku 2015 ve 20.000 domácností.

Průměrná roční spotřeba za vybraná paliva:

Kraj Elektřina (kWh/byt) Plyn (m3/byt) Hnědé uhlí (q/byt) Dřevo (q/byt) Královéhradecký 4441 969 34 48 Středočeský 4179 1026 39 39 Liberecký 3887 921 44 36 Vysočina 3815 1032 35 49 Jihočeský 3792 955 31 57 Pardubický 3555 1021 30 43 Jihomoravský 3284 1126 36 58 Zlínský 3257 961 26 60 Plzeňský 3135 772 37 52 Olomoucký 2962 877 34 56 Moravskoslezský 2785 723 41 39 Karlovarský 2648 593 34 42 Ústecký 2603 621 50 35 Praha 2463 644 33 17

