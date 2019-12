ČR pošle návrh energetického plánu Evropské komisi do konce ledna

Praha 28. ledna (ČTK) - Česká republika předloží Evropské komisi návrh Národního klimaticko-energetického plánu do konce ledna, ačkoli zatím nejsou vypořádány všechny připomínky. Při příchodu na dnešní jednání vlády to novinářům řekla ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Materiál se zabývá například energetickou účinností či rozvojem obnovitelných zdrojů. Podle Novákové musí ohledně plánu pokračovat celospolečenská diskuse, neboť materiál se týká budoucnosti české energetiky. Se zněním návrhu plánu, který dnes řešila vláda, nesouhlasí ekologové.

Plán po ČR vyžaduje Evropská unie. Obsahovat má závazky, jimiž chce Česko přispět k záměrům EU v energetice pro rok 2030. Nováková uvedla, že práce na plánu trvala zhruba rok. Původní termín předložení návrhu byl konec minulého roku, Česko si vyjednalo prodloužení lhůty o měsíc.

"Posíláme ten plán do Bruselu s tím, že pokračuje celospolečenská diskuse," řekla Nováková s tím, že k materiálu resort obdržel přes 500 připomínek, které zatím nejsou vypořádány. V Bruselu bude Česko dojednávat podmínky pro jednotlivé energetické oblasti. "Máme nastavený cíl a my si v plánu určujeme, jestli a jak jsme schopni těch cílů dosáhnout. Je jich tam asi 15 pro jednotlivé oblasti," doplnila ministryně.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) nejde o hotový materiál. "Rozhodně ještě dozná nějakých změn a vláda ho ve finální podobě bude schvalovat pravděpodobně až někdy v polovině roku," řekl novinářům před jednáním vlády. "My jako ministerstvo jsme k němu měli mnoho připomínek na mnoha stránkách, ty budou ještě postupně zapracovávány, stejně jako celá řada dalších subjektů," poznamenal.

Podle Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE) ministerstvo v návrhu nezohledňuje potenciál České republiky. Například malé fotovoltaické elektrárny by se na základě strategie rozvíjely mnohem pomaleji, než by bylo možné, upozornila komora.

Také větrné elektrárny by podle návrhu přibývaly jen asi dvojnásobným tempem proti dnešku, kdy se podle KOZE dokončují jen připravené projekty z minulosti. Materiál také umožňuje velkým teplárnám z lesů a polí vysávat příliš velké množství biomasy, uvádí komora. Připomněla také, že plán počítá s cílem v roce 2030 pokrýt 20,8 procenta spotřeby energie obnovitelnými zdroji, podle ekologů by však měla země směřovat k 24 procentům.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády připomněl, že Evropský parlament loni schválil cíl pro rok 2030, podle kterého by měl podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU vzrůst minimálně na 32 procent. "Není jasně řečeno, jak to bude fungovat, nám se to nelíbí. My dnes jsme asi na 14,95 procenta a náš výhled je do roku 2030 asi 20,5 procenta," řekl na tiskové konferenci.

Hnutí Duha dnes uvedlo, že plán počítá s pokračující stagnací obnovitelných zdrojů, když například navrhuje zvýšit výrobu čisté elektřiny během příštích deseti let jen o deset procent proti současnosti. Podle ekologů lze výrobu do roku 2030 zvýšit na dvojnásobek. Strategie podle Hnutí Duha vyhovuje pouze zástupcům části průmyslu a fosilní a jaderné energetiky, z hlediska řešení klimatických změn je nedostatečná a nevyhovuje ani obcím.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29.1.2019

