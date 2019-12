ČR může EK předložit návrh energetického plánu až do konce ledna

Praha 18. ledna (ČTK) - Česko si vyjednalo, že může Evropské komisi předložit návrh Národního energeticko-klimatického plánu až do konce ledna. Původní termín byl konec roku 2018. Po dnešní schůzce se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR to uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla. Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) chce předtím, než se ČR finálně zaváže, jak bude evropské cíle v oblasti plnit, aby bylo rozhodnutí podepřeno analýzami dopadů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na konci minulého roku vložilo plán do připomínkového řízení. Mluvčí ministerstva Milan Řepka dnes uvedl, že v rámci něj obdrželo několik set připomínek. "Shodli jsme se, že u tak zásadního dokumentu, který určí směřování energetiky na následujících minimálně deset let a vyžádá si investice v řádu stovek miliard korun, nelze vyřešit v rámci krátké doby v připomínkovém řízení. Materiál předložený MPO je pracovní návrh, jehož finalizace bude opřena o konkrétní analýzy a konzultace," řekl ředitel sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Portál Euractiv v minulých dnech informoval o tom, že Bruselu do konce loňského roku nepředložilo návrhy plánů celkem sedm zemí EU. Kromě Česka jde o Bulharsko, Kypr, Řecko, Maďarsko, Lucembursko a Španělsko. "Příslušná (evropská) legislativa k plánu ještě není ani hotova. Tento plán tak vychází z nařízení, které bylo schváleno teprve nedávno," uvedl náměstek Neděla.

"Evropská komise nám řekla, že pokud ten materiál bude zaslán do konce ledna, tak v tom nevidí žádný problém. My jsme komisi informovali, že jsme zahájili veřejnou konzultaci. Zároveň i na tom serveru Euractiv bylo uvedeno, že Česká republika návrh plánu zveřejnila. Komise ho tak k dispozici má. Nemá ho pouze k dispozici oficiální cestou přes Stálé zastoupení," dodal.

Plán po České republice požaduje Evropská unie. Materiál shrnuje několik oblastí, zabývá se třeba energetickou účinností či rozvojem obnovitelných zdrojů. Obsahovat má závazky, jimiž chce Česko přispět k záměrům EU pro rok 2030. Jedním z cílů plánu je například pokrytí 20,8 procenta spotřeby energie obnovitelnými zdroji.

S tím ale nesouhlasí ekologové, podle nichž by země měla směřovat k 24 procentům. Návrh podle nich ani neodpovídá potenciálu ve výrobě obnovitelné energie, který je zhruba 22 až 28 procent očekávané spotřeby energie v roce 2030, a to i bez započtení nástupu pokročilých biopaliv a dalších nových technologií v dopravě. MPO loni v říjnu uvedlo, že v roce 2017 podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie v ČR podle dat Eurostatu činil 14,76 procenta, v roce 2010 to bylo 10,52 procenta.

ČTK 23.1.2019

18. ledna 2019

23. ledna 2019

